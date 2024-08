Daniel Mastral, ex-escritor satanista, é encontrado morto em SP

Foi encontrado morto na noite desse domingo (4) o escritor Daniel Mastral, de 57 anos, segundo informações do Metrópoles. O corpo dele estava em uma área de mata na Aldeia da Serra, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo, com ferimento na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, moradores da região ouviram um "estampido". O local foi preservado pela Guarda Municipal de Barueri e o caso foi registrado como suicídio.

Famoso por livro

O escritor, cujo nome de batismo é Marcelo Agostinho Ferreira, ficou famoso pelo livro Filho do Fogo, que reúne três volumes. O teólogo se denominava como um ex-satanista, e mantinha um canal no YouTube com mais de 780 mil inscritos.

Em entrevista dada em fevereiro, Mastral afirmou ter abandonado o satanismo porque o instruíram a fazer um sacrifício humano, porém ele não tinha sangue-frio e nem coragem para concluir o objetivo, que o levaria a aumentar o grau de poder e hierarquia na seita pagã.