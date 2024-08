Apresentadora da Globo, Ana Paula Araújo vive romance com Bernardinho, diz revista

A jornalista da TV Globo Ana Paula Araújo, de 52 anos, está vivendo um romance com o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, de 64 anos, segundo divulgou a revista Veja nessa segunda-feira (19). Discretos, os dois estariam juntos há cerca de quatro meses.

Apesar de não compartilharem fotos juntos nas redes sociais, eles se seguem e até trocam algumas interações, como curtidas.

O relacionamento não é secreto, inclusive, no mês passado, durante as Olimpíadas de Paris, da qual participou como comandante do time de voleibol do Brasil, Bernardinho teria contado "feliz da vida" sobre o envolvimento dos dois a amigos próximos, detalhou a revista.

Além de jornalista e apresentadora do telejornal "Bom dia Brasil", Ana Paula Araújo é próxima ao esporte, pois pratica triatlo. Ela foi casada, entre 2004 e 2011, com o empresário Christiano Londres, com quem teve a filha Melissa, e também namorou por anos o advogado Pedro Corrêa.

Bernardinho também já foi casado: primeiro com a ex-jogadora Vera Mossa, com quem teve Bruninho, levantador da seleção de vôlei em Paris; depois, casou com a antiga atleta Fernanda Venturini, que é mãe das duas filhas mais novas do técnico, Júlia e Vitória. Esse último relacionamento chegou ao fim em 2020.