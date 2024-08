Morre John Aprea, ator dos filmes 'O Poderoso Chefão 2' e 'Três é Demais', aos 83 anos

O ator John Aprea, conhecido por interpretar Salvatore Tessio em "O Poderoso Chefão 2" e Nick Katsopolis em "Três é Demais", morreu aos 83 anos. A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter.

Aprea morreu no dia 5 de agosto de causas naturais em Los Angeles, segundo seu empresário, Will Levine.

Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em Englewood, Nova Jersey. No ensino médio, jogou futebol americano e só estrelou no cinema em 1968, no filme "Bullitt".

Ao longo da vida, o ator se casou três vezes. O primeiro casamento foi em 1960 com a atriz Cherie Latimer, mas o relacionamento chegou ao fim posteriormente. Em 1987, casou-se com a atriz Ninon Zenovich e teve uma filha. O casal se divorciou em 1987. Anos depois se casou com Betsey Graci.