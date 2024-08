Irmã de Bruna Biancardi rebate críticas por visitar casa de Neymar Jr: 'Viver em harmonia'

A irmã de Bruna Biancardi, Bianca, recebeu críticas de um seguidor após visitar a casa de Neymar Jr. para ver a sobrinha Mavie. Na madrugada de segunda-feira (18), ela rebateu o comentário, citando a importância do perdão e da harmonia.

"Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", disse o internauta. O comentário faz referência às críticas de Bianca Biancardi fez ao Neymar Jr, depois da notícia que o jogador tinha traído a namorada grávida, em 2023.

A veterinária, por sua vez, respondeu: "Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos. O perdão deveria ser admirável, não o contrário".

Bruna e Neymar reatam

No final de julho, a influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar retomaram o relacionamento. A confirmação partiu da própria Bruna, que utilizou os stories do Instagram para encerrar os rumores sobre o romance e explicar os motivos pelos quais decidiu voltar com o atleta, mesmo após as traições frequentes dele.

"Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso", iniciou ela, comentando sobre o julgamento que recebe nas redes sociais.

Em novembro de 2023, Bruna e Neymar encerraram o noivado, quando os rumores de traição ficaram ainda mais fortes. Na época, Bruna chegou a negá-los, mas apareceram fotos e vídeos de Neymar acompanhado de outras mulheres.