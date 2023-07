Quem é Bianca Biancardi? Conheça cunhada de Neymar que publicou carta para o jogador

Nesta semana, a nutricionista fez uma postagem na sua conta pessoal criticando as atitudes do atleta, que foi flagrado em várias publicações debochando das suas traições.

Ela disse que preferiu trazer sua indignação à público devido ao comportamento público de Neymar sobre isso.

"Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas.Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo suas 'cagadas'", declarou.

"Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disparou.

Confira o texto na íntegra:

"Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá.Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas.Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo suas cagadas.Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos "cristãos", que falam, mas não aplicam a palavra de Deus no dia a dia em suas relações.Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros "querem o derrubar", enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz.O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa.Ela é uma mulher bem sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível.Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer.Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento.A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui!Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral."