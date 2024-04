Blogueirinha diz que foi expulsa pelos pais quando disse que seria blogueira

A Blogueirinha, personagem do criador de conteúdo Bruno Matos, participou do programa “Provoca”, apresentado por Marcelo Tas, na TV Cultura, e deu detalhes da pessoal. Ela contou que quando contou aos pais que seria blogueira, eles a expulsaram de casa.

“Na época não existiam muitas blogueiras e criadores de conteúdo. Foi nesse dia que eles me expulsaram de casa”, explicou.

“Eu não tenho mais contato com eles, faz muitos anos que não os vejo. Até hoje não falo com eles. Infelizmente, não é um assunto que eu gosto de relembrar, porque é difícil. Na época em que me assumi, eu só queria ser uma menina que conversava com todo mundo”, continuou.

Blogueirinha ainda disse que eles nunca a procuraram, mesmo depois da fama. “Não sei como estão”.

Marcelo Tas questionou o que a apresentadora diria aos pais, se eles a estivessem vendo agora, e ela respondeu: “Não me procure. Agora não. Estou em um momento muito legal para ter crise familiar. Não quero. Neste momento, quero focar na minha carreira”.

Sátira

A Blogueirinha ganhou fama na internet ao satirizar a vida de influenciares sociais. Hoje a apresentadora acumula mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, e ganhou até um quadro no “Fantástico” para entrevistar os participantes do BBB 24.