Will Smith se surpreende com vídeo de cearense transportando guarda-roupa em moto: 'Como?'

O ator norte-americano Will Smith surpreendeu os fãs brasileiros, nessa segunda-feira (24), ao reagir e compartilhar um vídeo de um criador de conteúdo cearense. Ele ficou impressionado com a habilidade do influenciador, conhecido como Antônio Cabeludo, em transportar um guarda-roupa na garupa de uma motocicleta.

"Não é possível!! Como?", questionou o artista na publicação, marcando o perfil do criador de conteúdo no Instagram. "Meu Deus, Will Smith compartilhou meu vídeo. Meu Deus!", reagiu o autor da gravação nos Stories.

Nos comentários, brasileiros e os demais seguidores do ator responderam à postagem. "Cara, nem a NASA pega, filho! Achei que não ia rolar, mas rolou foi muito", escreveu um usuário. "Se não tivesse o vídeo, eu não acreditaria", disse outra internauta, em inglês.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Antônio Cabeludo, que mora em Cariús, município do Centro-Sul do Ceará, publica vídeos mostrando como realiza o serviço de transporte de móveis e eletrodoméstico em uma motocicleta antiga, modelo Biz, da Honda. Inclusive, no Instagram, o nome do tipo do veículo é citado pelo user do influenciador: @bizdamudanca.

Além do guarda-roupa tamanho casal das imagens compartilhadas por Will Smith, o cearense também já transportou fogões, geladeiras e máquinas de levar na pequena moto. Alguns vídeos dele acumulam mais de 250 mil visualizações.