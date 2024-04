Buba conta a verdade para José Inocêncio em 'Renascer'? Saiba o que vai acontecer

Após a morte de José Venâncio abalar os personagens de “Renascer", outros acontecimentos sacudirão a trama. Cansada de manter a farsa sobre a gravidez, Buba terá uma conversa séria com José Inocêncio, e ainda reencontrará os pais que não vê há anos.

De acordo com informações do portal Terra, a personagem de Gabriela Medeiros receberá o apoio de José Augusto após decidir contar a verdade sobre sua identidade de gênero. Com o incentivo, ela revelará ao sogro que é uma mulher trans e desmentirá gravidez.

Na primeira versão da novela, Inocêncio não escondeu a decepção com a descoberta, mas permitiu que a nora permanecesse na fazenda, criando o filho de Teca. Ainda não se sabe se a reação do fazendeiro será a mesma no remake.

Além de enfrentar a conversa com o sogro, Buba lidará com outros desafios nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo. A psicóloga procurará os pais, com quem não mantém contato desde que foi expulsa de casa, aos 16 anos. Ela os verá pela primeira vez desde que passou pela transição de gênero.

ROMANCE COM ZÉ AUGUSTO

Os momentos decisivos unirão ainda mais Buba e o personagem de Renan Monteiro. Se a trama seguir o desenrolar da versão original, os dois terminarão o folhetim casados.