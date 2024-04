Egídio morre em 'Renascer'? Veja o que aconteceu na versão de 1993

O assassinato de José Venâncio (Rodrigo Simas) em "Renascer", exibido nessa segunda-feira (22), pode definir o destino de outros personagens da novela das nove da TV Globo. Nos próximos capítulos, Damião (Xamã) pedirá ao patrão, José Inocêncio (Marcos Palmeira), para deixá-lo vingar o homicídio e matar o vilão Egídio (Vladimir Brichta).

"Patrão, vai deixar isso de graça? O sujeito lhe mata um filho seu e vai ficar se rindo por aí?", questionará o capanga ao coronel, que pedirá cautela. “Me deixe pensar nesse assunto. Num tiro tua razão... acho até muito justa sua preocupação. E, como lhe disse, agradeço a sua lealdade...”, fala Inocêncio. “Então me dê a ordem de fazer o serviço, patrão”, dirá o funcionário.

“Por isso peço que o senhor me dê a ordem, senhor Zé Inocêncio. Pelo amor de Deus. Senão, vou ter que responder eu mesmo pela morte daquele infeliz!”, insistirá.

Na versão original da novela, de 1993, Egídio, na verdade, era chamado de Teodoro (Herson Capri). Ele foi morto durante uma tocaia no meio da mata. Na época, a trama apostou no mistério de quem foi o autor do assassinato. Não há informações se o remake dará o mesmo destino ao vilão.

O que aconteceu na versão de 1993

Teodoro provoca a ira de Damião (Jackson Antunes) ao começar se relacionar com Eliana (Patricia Pillar), de quem o ex-matador já era amante. Furioso, ele decide matar o antagonista. As informações são do portal Notícias da TV.

Então, o capanga e Deocleciano (Roberto Bonfim) armam uma tocaia contra Teodoro. Porém, o fazendeiro é apenas ferido no ataque e, após ser submetido a uma cirurgia, consegue se recuperar.

Curado, ele acusa Tião (Osmar Prado) de ser autor da emboscada — já que antes do episódio ele mandou os seus capangas darem uma surra no funcionário. Indignado com a injustiça, ele acaba atentando contra a própria vida na prisão.

A trama segue com José Inocêncio (Antonio Fagundes) propondo um acordo de paz com Teodoro. No entanto, pouco tempo depois, o coronel é atacado em uma tocaia e desconfia do vilão.

Na reta final, o fazendeiro tenta colocar Inocêncio contra Damião, mas é misteriosamente assassinado quando retorna para casa após conversar com o protagonista.

Na versão original, Damião jura não ter sido autor do assassinato. Com o seguimento da trama, a verdade é revelada: Mariana (Adriana Esteves) é quem mata Teodoro com a ajuda de Zinho (Cosme dos Santos).