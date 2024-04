Venâncio morre em Renascer? Relembre morte do personagem na versão antiga da novela

A morte de José Venâncio é uma das reviravoltas da versão original de "Renascer". No capítulo do remake que vai ao ar nesta segunda-feira (22), o público irá conferir o assassinato do personagem interpretado por Rodrigo Simas.

O roteiro seguirá a mesma premissa do enredo original. Em busca de vingança contra a família de José Inocêncio (Marcos Palmeira), Egídio (Vladimir Brichta) planeja matar João Pedro (Juan Paiva).

Veja também Zoeira Penha fica com quem em Cheias de Charme? Relembre a novela Zoeira Wilma Petrillo pede audiência de conciliação com filho de Gal Costa

Acompanhado do irmão José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro aparecerá dirigindo um carro em uma estrada. A uma certa distância, Egídio mira no rapaz.

No entanto, João Pedro passa por um buraco que desestabiliza o veículo e Egídio acaba acertando José Venâncio. João se assusta com o barulho e pergunta se está tudo bem com o irmão. No entanto, Venâncio sente o sangue escorrer no peito.