Penha fica com quem em Cheias de Charme? Relembre a novela

Taís Araújo interpretou Penha, do trio de empreguetes, também formado por Isabelle Drummond (Cida) e Leandra Leal (Rosário), em "Cheias de Charme". Além das lutas trabalhistas e musicais, as estrelas também tinham conflitos amorosos no folhetim que está em exibição nas tardes da TV Globo.

Na trama, Penha se divide entre o casamento com o trambiqueiro Sandro (Marcos Palmeira) e o novo romance com o surfista Gilson (Marcos Pasquim). A típica heroína brasileira terá a missão de escolher entre os dois durante a trama.

Penha ficará com Sandro ou Gilson?

Sandro é encostado, mas cuida da casa e do filho, enquanto a esposa trabalha. Mesmo não sendo o homem ideal para ela, a personagem de Taís é apaixonada por Sandro. Contudo, após conhecer Cida e Rosário, ela decide mudar de vida e expulsa o ex-marido de casa.

Na "nova vida", a cantora conhece Gilson, um surfista que irá causar ciúmes em Sandro. O trambiqueiro, por sua vez, terá brigar com o novo affair da ex-esposa e não terá sucesso, causando cenas engraçadas.

Mesmo tendo um romance estável com Gilson, Penha perceberá que sente falta de Sandro e terminará o relacionamento.

Tentando não perder novamente Penha, Sandro irá se tornar coordenador do Centro Cultural da comunidade. O casal irá terminar a novela juntos.

Que horas começa 'Cheias de Charme'?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14h45, e aos sábados, às 14h10, na TV Globo.