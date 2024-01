Qual novela vai substituir Mulheres de Areia? Globo define nova trama para as tardes

A novela "Cheias de Charme", escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, será a substituta de "Mulheres de Areia" na faixa de reprises vespertinas da TV Globo. A informação foi publicada pelo site Notícias da TV.

A trama é uma das "queridinhas do público" da Globo e conta a história das empregadas domésticas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond). O trio grava um videoclipe que acaba fazendo um sucesso absurdo e lança as protagonistas no mercado musical como as "Empreguetes".

O elenco conta com nomes como Cláudia Abreu, Ricardo Tozzi, Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Tato Gabus Mendes, Bruno Mazzeo, Daniel Dantas, Jonatas Faro e outros. A direção artística é de Denise Saraceni.

"Cheias de Charme" foi ao ar pela primeira vez em 2012 e teve uma reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", entre 2016 e 2017.