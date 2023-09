O que acontece com Donato em Mulheres de Areia? Veja final do personagem na novela

Culpado de diversas maldades em "Mulheres de Areia", o vilão Donato, personagem de Paulo Goulart, termina a novela preso. O vilão assedia constantemente a enteada Glorinha (Gabriela Alves) e atormenta o outro enteado, Tonho da Lua (Marcos Frota). Ele também é responsável pela morte do pai dos irmãos.

A prisão de Donato só ocorre porque Vanderlei (Paulo Betti), amante de Raquel (Gloria Pires), sabe a verdade sobre o passado do vilão e tenta chantageá-lo.

Ele tem um negativo que mostra o momento exato em que Donato empurrou o pai de Tonho e Glorinha de um lugar alto e cheio de pedras, que resultou em sua morte. Ao descobrir sobre a prova, o pescador Marujo (Ricardo Blat) invade o quarto de Vanderlei e rouba o trunfo.

Ao levar o negativo para sua casa, ele é surpreendido por Tonho da Lua, que vê as imagens e reconhece o momento do assassinato. O rapaz havia sido testemunha do crime na infância e recobrou a memória sobre a morte do pai.

As provas são levadas até o delegado Rodrigo (Stepan Nercessian), que interroga Nonato e o prende. O vilão, no entanto, consegue fugir ao fazer um acordo com o carcereiro do local.

Fogo no barco dos pescadores

Enquanto está foragido, Donato coloca fogo nos barcos dos pescadores. Porém, ele comete o grande erro de voltar à casa em que vivia com os enteados. O personagem de Marcos Frota vê o padrasto e avisa o delegado, que consegue fazer uma emboscada para pegá-lo.

Donato é preso novamente e, desta vez, não escapa mais da cadeia. Ele termina a novela Mulheres de Areia atrás das grades, respondendo pela morte do pai dos enteados e também pelo incêndio dos barcos, após as digitais do vilão serem encontradas no galão de querosene que usou para cometer o crime.