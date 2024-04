Filho de Marcelo Rezende revela ter sofrido abuso de ex-namorada do pai

O jornalista Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende, revelou que sofreu abuso sexual de uma ex-namorada do pai quando ainda era criança. A declaração foi dada no programa "A la Tarde", da emissora argentina America TV, na última sexta-feira (19).

“Vou contar o que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu nunca contei isso jamais. Fiz terapia por muitos anos e é um tema muito difícil”, começou ele, que trabalha na emissora. O programa do qual Diego participava contava a história de um jovem que sofreu abuso. “Esses episódios são como efeitos mariposas e levamos para sempre. Vou contar e cada um tira sua conclusão”, disse o jornalista.

"Quando eu tinha 7, 8 anos e por uns minutos fiquei a cargo de uma ex-namorada de meu pai. A mulher tinha 40 anos, e esse caso aconteceu no Brasil. Ela começou a jogar bola comigo num quarto. No momento em que o jogo terminou... Eu me lembro perfeitamente. Ela estava com meia arrastão preta e com uma minissaia. Ela me sentou no colo dela e começou a dizer 'me acaricia aqui'. Iniciou no joelho, continuou pela coxa e quando a situação ia seguir, meu irmão entrou e, neste momento, a situação foi interrompida", acrescentou.

O filho do jornalista não deixou claro quem foi a responsável pelo crime. Segundo Diego, o caso nunca foi exposto, pois ele tinha dificuldade de falar sobre o assunto.

Legenda: Diego é filho do também jornalista Marcelo Rezende Foto: Reprodução

O apresentador é irmão de Patrícia, Marcela, Carolina e Valentina. Em 2017, o pai morreu de falência de múltiplos órgãos em decorrência de complicações de um câncer de pâncreas.