Reação de Buba com morte de Venâncio em 'Renascer' é comparada com versão de 1993; confira

A cena da morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) em Renascer foi ao ar na noite dessa segunda-feira (22) e tanto o acontecimento como a atuação dos atores foram comentados nas redes sociais. Enquanto alguns ressaltaram a qualidade do trabalho de Juan Paiva, que interpreta João Pedro, e Rodrigo Simas, alguns usaram o tema na internet para apontar a atuação de Gabriela Medeiros, a Buba, como apática.

"Que interpretação foi essa da Buba com zero emoção sabendo sobre a morte do Venâncio", questionou uma usuária da rede social X, do antigo Twitter, apontando a cena em que a personagem recebeu a notícia de José Augusto (Renan Monteiro).

Nos comentários, outros usuários criticaram a atuação de Gabriela, reforçando o quanto a expressão da atriz contribuiu para uma cena fraca. O esperado era que a reação de Buba fosse um tanto mais enérgica, já que a personagem era o par romântico de Venâncio na novela até então.

A nova versão, inclusive, virou motivo de comparação com a novela original. Para tal, usuários lembraram da reação de Buba na primeira trama, quando a personagem era interpretada pela atriz Maria Luísa Mendonça.

"A Buba dessa nova versão está sendo construída de outra forma, mas a atuação da atriz atual está mesmo bem abaixo do que foi na versão original. Fraquíssima a atuação, na minha opinião, óbvio", disse um dos comentários da publicação.

Morte de Venâncio

A morte de José Venâncio é uma das reviravoltas da versão original de "Renascer". O roteiro seguiu até a mesma premissa do enredo original. Em busca de vingança contra a família de José Inocêncio (Marcos Palmeira), Egídio (Vladimir Brichta) planeja matar João Pedro (Juan Paiva).

Acompanhado do irmão José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro aparecerá dirigindo um carro em uma estrada. A uma certa distância, Egídio mira no rapaz.

No entanto, João Pedro passa por um buraco que desestabiliza o veículo e Egídio acaba acertando José Venâncio. João se assusta com o barulho e pergunta se está tudo bem com o irmão. No entanto, Venâncio sente o sangue escorrer no peito.