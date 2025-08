Após deixar mansão de Preta Gil, Gominho compartilha vista de novo endereço no RJ

O influenciador e apresentador Gominho, conhecido por ser amigo próximo de Preta Gil, mudou-se para um novo endereço no Rio de Janeiro. A casa possui vista para o Pão de Açúcar. A mudança acontece após ele ter acompanhado de perto o tratamento de câncer da filha de Gilberto Gil, falecida em 20 de julho.

Em seu perfil no X, Gominho publicou fotos da vista e comentou: "Precisava! Pra pintar e escrever!!!. Depois de três anos no Joá, não dá para descer tanto o nível da vista". Pelo que ele revelou, o imóvel fica no Flamengo, Zona Sul do Rio.

Veja também Zoeira Amigo de Preta Gil, Gominho desabafa sobre morte da cantora: 'Estou triste, mas em paz' Zoeira Gominho revela a Ana Maria Braga motivo de ter deixado o apartamento de Preta Gil

A reação dos seguidores foi imediata, com comentários como "Vista linda, Gominho", "Que você seja muito feliz aí, torcendo por você demais" e "Que sua nova casa seja astral". Além dos elogios, os fãs deram dicas de programas para Gominho aproveitar perto do novo lar.

A novidade veio quase duas semanas após o famoso indicar que buscava uma nova morada na capital fluminense, mas que enfrentava dificuldades. "Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ para alugar! Senhor, que cidade cara", reclamou ele nas redes no último dia 21.

Gominho assumiu relação com modelo

Mas ele não está somente de endereço novo. Na última quinta (31), o artista compartilhou com os seguidores a felicidade de estar "amando" novamente. Gominho assumiu um relacionamento com o modelo Hélyo Felipe, de 25 anos, que participou do reality “Terceira Metade”, apresentado por Deborah Secco no Globoplay.

A atração que o companheiro do apresentador participou explora a dinâmica de casais poliamoristas. Ao responder um seguidor, Gominho descreveu a relação: “A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem, que engloba tudo isso! Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas”.

Ahh vamos subir uma montanha!!!!! A gente em cada parada @helyofelipe pic.twitter.com/19tRIHaAYH — ✌🏽❤️🎶 (@Gominho) July 30, 2025

Ele também indicou que se conheceram na rua, sem aplicativos: “A gente se encontrou na rua e está vivendo a vida bem! É meio isso”. Hélyo Felipe se define como pansexual, ou seja, sente atração por pessoas independente de seu gênero ou identidade de gênero.