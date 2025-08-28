Diva Gomes, ex de Manoel Gomes, pede na Justiça reconhecimento de união e divisão de bens

Diva Gomes, ex-mulher do influenciador e cantor Manoel Gomes, entrou com Ação de Reconhecimento de União Estável em processamento junto à 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, em São Paulo, contra o dono do hit “Caneta Azul”. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo advogado da também influenciadora, nesta quinta-feira (28).

“Ontem [quarta-feira] tivemos uma audiência junto ao juiz do caso, e estamos na expectativa de que seja deferida a pensão provisória em favor da Diva, para que posteriormente a partilha dos bens do casal seja procedida”, contou o advogado Túlio Magno.

De acordo com o representante, Diva se encontra em "estado de covarde abandono", após confiar em Manoel, largar tudo o que tinha para segui-lo e se dedicar a ele.

“Agora está assim abandonada pelo Manoel, tendo de vender algodão-doce na praia para sobreviver, enquanto a pensão é deferida, enquanto o Manoel grava vídeo em que parece estar tripudiando dessa situação. É o cúmulo do absurdo, mas temos certeza que a justiça prevalecerá”, compartilhou o advogado.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o cantor, mas até o fechamento da matéria não teve retorno.

SEPARAÇÃO INESPERADA

Tudo aconteceu quando Diva e Manoel tinham acabado de voltar de uma caminhada na praia, em Praia Grande, São Paulo, pela manhã, contou o advogado à reportagem.

“Após voltarem ao apartamento, Diva teve de sair novamente para comprar alface no mercado. Ao retornar, Diva simplesmente não mais encontrou Manoel, que saiu sem avisar e sem levar com ele nenhum de seus perceberes pessoais, nem as roupas, deixando com a Diva somente com R$ 33 reais na conta bancária”, narrou Túlio.

O relacionamento foi anunciado em 2023, mas chegou ao fim recentemente. O advogado de Manoel, em nota publicada pela Folha, em julho deste ano, afirmou que nunca houve uma união formal entre os dois: “Nunca houve casamento ou vínculo jurídico entre Manoel e Diva, apenas um relacionamento afetivo, encerrado de forma respeitosa por ele”.

Em 2024, o então casal havia anunciado a espera do primeiro filho. Em janeiro deste ano, contudo, Diva comunicou que perdeu o bebê.

EMPRESÁRIO DE MANOEL GOMES

Apesar de muita dedicação ao relacionamento, segundo o advogado, Diva tem queixas de que sempre o empresário do Manoel tinha ingerência sobre eles.

“Na prática, o casal não poderia fazer às coisas de acordo com suas vontades, ficando sempre sob as determinações do empresário, segundo a Diva”, afirmou o representante.

Túlio ainda complementou: “não à toa, a Diva tem certeza de que essa ideia da saída do Manoel de sua casa partiu do empresário, que tem total controle sobre o Manoel”.

Quem é Diva Gomes

Diva Gomes, de 42 anos, é influenciadora e mãe de dois homens, um de 26 anos e outro de 19. Ela também já é avó.

Ela possui mais de 38 mil seguidores no Instagram e, em seu perfil, compartilhava fotos com o namorado e com a família, além de mostrar sua rotina.