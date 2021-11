Andressa Suita coloca mansão em que viveu com Gusttavo Lima em Goiânia à venda, diz colunista

A influenciadora Andressa Suita está vendendo uma mansão, localizada no Residencial Alphaville, em Goiânia (GO). No local, ela morou com Gusttavo Lima antes do fim do casamento. De acordo com a coluna do Léo Dias, o imóvel está sendo negociado por R$13 milhões.

A mansão é localizada em um condomínio de luxo. Ao todo, a residência conta com quatro suítes com grandes armários e escritório com a possibilidade de ser transformado em um novo quarto.

Conforme o colunista, o destaque da casa é a suíte máster que era do casal: com pé direito elevado, banheira de hidromassagem e varanda privativa com floreira.

Reconciliação

Legenda: Gusttavo Lima e Andressa publicaram mesma foto em rede social Foto: Reprodução/Instagram

No final do mês de julho, Gusttavo Lima e Andressa Suita aparece juntos. Ambos postaram fotos com juntos e com os filhos em um show em Goiânia.

O casal vinha mantendo o relacionamento em sigilo após reatarem o casamento, mas um vídeo dos dois trocando beijos na plateia do "Embaixador In Goiânia" circulou na web.