Gusttavo Lima exibe iate que teria sido de Roberto Carlos; veja o valor

O cantor de sertanejo Gusttavo Lima publicou nesta quarta-feira (24), no Instagram, uma foto posando só de sunga em sua lancha, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. “Véi da lancha”, escreveu na legenda. Especializado em avaliar preços de roupas e acessórios de famosos, o perfil ‘Drip de Artista’ logo descobriu o valor estimado do barco do cantor, que seria de R$ 25 milhões.

Além disso, o ‘Drip de Artista’ comentou que o iate, que se chama 'Lady Laura IV', é o mesmo que pertencia ao cantor Roberto Carlos. “A embarcação possui 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros”, escreveu o perfil no Instagram.

O modelo da embarcação é o Falcon Motor Yacht Falcon 115'.

Repercussão

Nos Stories, Gusttavo Lima compartilhou uma série de montagens feitas pelos fãs que, de brincadeira, ‘se colocaram’ na lancha com o cantor. “Valeu pelo convite”, escreveu um, que colocou a própria foto no convés do barco. “Muito obrigado, meu amigo. O passeio foi maravilhoso”, escreveu outro, que, por sua vez, se colocou ao lado do cantor.

Poucas horas depois da primeira publicação, Gusttavo ainda publicou um vídeo pulando da lancha diretamente no mar. Na legenda, escreveu: “Quebrando protocolo!”.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit