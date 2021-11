Wesley Safadão e Gusttavo Lima não participarão do DVD ‘Pra Sempre Limão’; anuncia banda

Os cantores Wesley Safadão e Gusttavo Lima, por “motivos médicos e de logística”, não vão participar da gravação do DVD ‘Pra Sempre Limão’, que marca o retorno de Edson Lima à banda Limão com Mel e acontece na noite desta quinta-feira (18) em Recife.

Em nota publicada pela Limão com Mel nas redes sociais, a banda assegura que os outros convidados, como Tarcísio do Acordeon e Xand Avião, mantêm participação no especial.

“Pedimos desculpas, mas o show tem que continuar e vamos fazer o melhor DVD de todos os tempos da Limão”, encerra o comunicado.

Crise de garganta

Nesta quarta-feira (17), Safadão publicou em suas redes sociais que estava enfrentando uma forte crise de garganta nos últimos dias. “Tô triste. Quero ficar bom logo dessa garganta! Tô preocupado, tô triste, com raiva”, escreveu o cantor nos ‘Stories’ do Instagram. Por isso, se acredita que ele faltou à gravação do DVD por ainda estar doente.

Volta à Limão com Mel

O forrozeiro Edson Lima, irmão de Batista Lima, revelou com exclusividade ao podcast ‘É Hit’, no último mês de outubro, que voltaria à Limão com Mel para a gravação de um DVD especial. Ele disse que a volta era um sonho antigo que acabou sendo adiantado.

“Eu tinha sonho de terminar os meus dias cantando na Limão com Mel. Meu sonho era esse. Por mais que eu cantasse, 10 anos, 15 anos, na Gatinha Manhosa, quando eu decidisse parar, eu já ia falar com o dono que queria terminar cantando na Limão”, contou Edson ao podcast.

O cantor Edson Lima movimentou o mundo do forró ao anunciar o retorno aos vocais da banda Limão com Mel. Em entrevista exclusiva, no 30º episódio do podcast "É Hit", o forrozeiro revelou que a volta ao grupo era um sonho antigo que acabou sendo adiantado. Em bate-papo, o pernambucano deu detalhes do contrato de 10 anos: como a gravação de um DVD e até shows no exterior.

O forrozeiro contou que o convite de retorno para o grupo de forró aconteceu no auge das lives do ano passado, tanto para ele quanto para o irmão Batista Lima. Na época, eles estavam focados no projeto "O Grande Encontro de Vozes". A pandemia chegou a atrasar as negociações.

ESCUTE PODCAST COM JOÃO LIMA NETO:

03min30 - A negociação para retornar ao Limão com Mel

12min - A parceria com Adma Andrade

14min45 - Edson Lima responde pergunta sobre aposentadoria

15min50 - Conselho de Wesley Safadão

17min40 - Edson Lima fala sobre novos nomes de forró como João Gomes

19min30 - Edson fala sobre aposentadoria

26min45 - O uso de "ex" nos nomes em antigos integrantes de bandas de forró

29min20 - Gatinha Manhosa seguirá trabalho

37min - Cuidados com a saúde

38min - Convite para Diego Rafael na Gatinha Manhosa

42min - Natal e Ano Novo de Edson Lima

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit