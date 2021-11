Wesley Safadão revela 'preocupação e tristeza' com problema de saúde que afeta voz

O cantor Wesley Safadão enfrenta uma forte crise de garganta nos últimos dias. Nesta quarta-feira (17), o cearense revelou preocupação e tristeza com o estado de saúde. O forrozeiro prepara gravação de DVD no fim de semana, além de shows no exterior.

"Tô triste. Quero ficar bom logo dessa garganta! Tô preocupado, tô triste, com raiva, p****!", escreveu o cantor em stories no Instagram.

Em casa, Wesley Safadão recebe cuidados de um fonoaudiólogo. Até tratamento a laser o forrozeiro já encarou.

Show com forte chuva

Wesley Safadão realizou três shows de 12 a 14 de novembro. Ele passou por cidades do Maranhão e Rio Grande do Norte.

Em Barreirinhas (MA), o cearense disse que pegou muita chuva após o término do evento. No dia seguinte, disse que sentiu a voz pesar em show realizado em Pipa (RN).

No final do mês, de 26 a 28, ele conta com turnê internacional nos Estados Unidos.