O cantor Henrique, da dupla com Juliano, ficou emocionado durante a apresentação da música Clara Garcia, que tem o timbre da voz parecido com o de Marília Mendonça, que morreu no início do mês em um acidente aéreo. A artista participou de uma apresentação especial em homenagem à sertaneja em Araguaína, Tocantins, e Henrique não conteve as lágrimas ao ouvir as músicas da colega, como ‘Estrelinha’, interpretada pela cantora no palco.

