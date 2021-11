Wesley Safadão sofre forte inflamação de garganta após três shows em retomada de agenda

O cantor Wesley Safadão foi acometido por uma forte inflamação na garganta nos últimos dias. Nesta terça-feira (16), ele buscou ajuda médica. A noite do cearense foi de muita dor, segundo vídeos nos stories do Instagram.

"Pensa numa dor de cabeça, sinusite, rinite, garganta inflamada... passei a noite acordado com garganta seca, muita dor. Passou alguns medicamentos e pediu para ficar três a quatro dias sem falar, só isso", revelou o cantor após ir ao médico.

Ainda segundo Wesley Safadão, ele foi orientado a usar a voz com mais força a partir de sexta-feira (19).

Show com chuva

Wesley Safadão realizou três shows de 12 a 14 de novembro. Ele passou por cidades do Maranhão e Rio Grande do Norte.

Em Barreirinhas (MA), o cearense disse que pegou muita chuva após o término do evento. No dia seguinte, disse que sentiu voz pesar em show realizado em Pipa (RN).

Wesley Safadão tem ensaio agendados na semana. Ele grava DVD no evento "WS On Board", de 21 a 23 de novembro.

No final do mês, de 26 a 28, ele conta com turnê internacional nos Estados Unidos.