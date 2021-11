MPCE convoca cinco envolvidos na vacinação irregular de Safadão e Thyane para discutir acordo

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou a convocação de cinco envolvidos na vacinação irregular de Wesley Safadão, Thyane Dantas e da produtora Sabrina Tavares Brandão para discutir a possibilidade de um acordo que evitaria a denúncia na Justiça. Oitiva virtual está marcada para 25 de novembro.

Segundo documentos que a reportagem teve acesso, foram chamados Marcelo da Silva Matos, conhecido como Marcelo Tchela, ex-funcionáris de Safadão que foi o articulador da vacinação; Danilo Fernandes da Silva, Ellen Cristina Oliveira da Silva, Jorge Luis Alves de Freitas e Jeanine Maria Oliveira e Silva.

A notificação, datada de 3 de novembro, visa promover encontro para tratar do acordo de não persecução penal, o mesmo que foi recusado por Safadão, Thyane e Sabrina no dia 28 de outubro. Oito pessoas, incluindo Safadão e Thyane, foram indiciadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por peculato. Sabrina Brandão foi indiciada por infração sanitária.

Acordo funcionaria como substituto de um possível processo criminal pela imunização irregular de Safadão e Sabrina em local diferente do agendado e de Thyane fora da faixa etária.

Conforme o MPCE, "a ausência injustificada do(a) notificado(a) será compreendida como desinteresse na celebração do acordo de não persecução penal".

Pagamento de 745 salários mínimos

Foi proposto pelo MPCE o pagamento de prestação pecuniária de 360 salários mínimos para o Safadão, 360 salários mínimos para Thyane Dantas e 25 salários mínimos para Sabrina Tavares. O valor total é equivalente a cerca de R$ 819,5 mil.

À época, o cantor cearense reclamou do valor e também disse que gostaria de ser tratado como um cidadão comum.

A quantia estabelecida no acordo seria doada para entidade pública ou privada com destinação social. Conforme o MPCE, cada valor foi calculado considerando parâmetros legais e a estimativa da capacidade econômico-financeira de cada investigado.

"Contudo, a oferta não foi aceita pelos três e, em contraproposta, os investigados ofereceram o pagamento da quantia de 50 salários mínimos, o que também não foi aceito pelo MPCE", disse o órgão ao Diário do Nordeste.

Entenda o caso

A polêmica foi iniciada após Wesley Safadão ser imunizado fora do local estabelecido pelo poder municipal, enquanto a influenciadora digital recebeu dose única da vacina de forma antecipada em 8 de julho — fora da faixa etária estabelecida na época. Já a produtora do cantor foi inserida no processo por também tomar imunizante em local diferente do agendado.

Segundo o MPCE, como forma de intervir no processo de imunização, o ex-funcionário de Safadão, Marcelo Tchela, acionou uma assessora por saber da “influência que esta mantinha na rede municipal de saúde do município de Fortaleza”, como avaliaram os promotores. Além de possuir contatos ligados à administração das unidades de saúde na Capital, a assessora trabalhou na campanha do ex-funcionário de Safadão para vereador de Fortaleza.

Para combinar o processo de vacinação, ainda segundo o despacho do MPCE, a assessora entrou em contato com uma servidora do setor de logística de vacinas da Regional III - onde fica o ponto de vacinação. Esta, por sua vez, acertou com funcionário do local, que ficou responsável por receber o trio no dia em que o cantor estava agendado.

Marcelo Tchela foi ao North Shopping Jóquei com Wesley Safadão, Thyane Dantas e Sabrina Brandão no dia 8 de julho onde a assessora aguardava a chegada do trio. Wesley e Thyane ficaram no carro aguardando o sinal do grupo para ir ao posto de vacinação no shopping.

Marcelo Tchela é visto em câmeras de monitoramento do shopping se dirigindo ao estacionamento para buscar o casal. Nesse intervalo, Sabrina foi encaminhada na presença do supervisor do posto de vacinação, para o setor de registro, sem passar pela triagem e sem conferência de documentos. Wesley e Thyane foram recebidos pela assessora e, da mesma forma, encaminhados para receber o imunizante sem a conferência dos documentos.

