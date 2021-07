Vacinação de Thyane Dantas é alvo de processo administrativo pela Secretaria da Saúde de Fortaleza

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou ter instaurado processo administrativo para "averiguar" a aplicação de vacina contra a Covid-19 na influenciadora Thyane Dantas, de 30 anos, em Fortaleza.

Thyane foi acompanhar o marido, o cantor Wesley Safadão, vacinado nesta quinta-feira (8), e também recebeu dose do imunizante. Ela, porém, não consta em nenhuma lista de agendamentos para a data. A vacinação na Capital - que avança em ordem decrescente de idade - chegou, até esta quinta, a pessoas nascidas em 1989.

O nome de Wesley, nascido em 1988, consta em lista de agendados divulgada pela Prefeitura para imunização ao meio-dia no Centro de Eventos. Já o de Thyane, nascida em 1991, não estava em nenhuma das relações da gestão municipal.

Em nota, a SMS afirmou que segue o Plano de Vacinação Nacional e as normas técnicas pactuadas na Comissão Intergestora Bipartide (CIB).

A assessoria do cantor, em nota, disse que Thyane acompanhou Wesley na vacinação e recebeu "dose de sangria", a qual "não foi benefício dela".

"Cada dose dá em média um número [de] aplicações, depende de qual for, e se não forem aplicadas na hora são descartadas. Por esse motivo, os profissionais estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para vacinação, para que não haja descarte do material", diz o texto.

O Diário do Nordeste questionou a SMS acerca da aplicação da "dose de sangria" citada pela assessoria. A resposta será acrescentada a esta matéria.

Em Fortaleza, o recebimento da primeira dose (D1) da vacina, nesta quinta, estava previsto, além da população geral, para grávidas e puérperas. Além disso, havia oferta da dose de reforço (D2) para quem já recebeu a primeira aplicação.

Vacinação de Safadão e Thyane

Legenda: Forrozeiro tomou dose única da vacina da Janssen Foto: Reprodução/Instagram

Após receber o imunizante, a influenciadora publicou sequência de vídeos nos Stories do Instagram mostrando o momento da aplicação da vacina. Em outro vídeo, Thyane descreve a experiência de ser imunizada.

"Foi super tranquilo, é uma vacina normal. De boa", diz, enquanto o esposo reitera a opinião dela. "Não sei se daqui a pouco vai estar dolorido", complementa Wesley no registro.