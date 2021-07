Wesley Safadão é vacinado contra a Covid-19 no Ceará

O cearense Wesley Safadão recebeu dose única da vacina Janssen contra a Covid-19, nesta quinta-feira (8). Acompanhado de Thyane Dantas — também imunizada — ele faz parte do grupo de pessoas com 32 anos indicados na lista de agendamento da imunização.

Forrozeiro fez caras e bocas na hora de ser imunizado e ainda segurou na mão de Thyane Dantas. Wesley Safadão é natural do Ceará. Ele tem endereços em Aquiraz, Fortaleza e Eusébio, além de uma fazenda com haras em Aracoiaba.

Em agosto do ano passado, o forrozeiro foi diagnosticado com Covid-19. Ele chegou a cancelar participação no programa "Domingão do Faustão" e também não participou de uma live agendada com a dupla Bruno e Marrone.

Wesley Safadão entra para o grupo de cantores de forró imunizados no Ceará. Vicente Nery, Solange Almeida, Toca do Vale e Nildinha do Forró Real foram alguns dos nomes já imunizados.

