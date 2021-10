Wesley Safadão escolheu vacina para fazer show nos EUA e México; MPCE expõe articulador da fraude

Wesley Safadão, a influenciadora Thyane Dantas e a assessora Sabrina Brandão articularam a fraude na imunização contra a Covid-19 como forma de viabilizar a realização de shows do cantor nos Estados Unidos e México entre outubro e novembro deste ano. Os três receberam a vacina da Janssen, de dose única, irregularmente.

Para isso, o ex-funcionário de Safadão, Marcelo da Silva Matos, conhecido como Marcelo Tchela, organizou o recebimento da vacina com assessora influente no sistema de saúde. As informação são do Ministério Público do Ceará (MPCE) e constam em despacho assinado no dia 30 de setembro ao qual o Diário do Nordeste teve acesso.

O órgão analisou dados do sistema de vacinação, documentos fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e as imagens de monitoramento do shopping onde aconteceu a imunização.

O esquema organizado para a imunização do trio com a vacina da Janssen aconteceu porque o imunobiológico é amplamente aceito nos dois países onde Wesley Safadão possui shows agendados.

O cantor e a assessora estavam agendados para pontos onde a vacinação acontecia com a Astrazeneca no dia 8 de julho deste ano - em processo de aprovação por agências regulatórias do exterior à época. Thyane Dantas sequer havia sido agendada para o dia.

Como se deu a articulação

Como forma de intervir no processo de imunização, Marcelo Tchela acionou uma assessora por saber da “influência que esta mantinha na rede municipal de saúde do município de Fortaleza”, como avaliaram os promotores. Além de possuir contatos ligados à administração das unidades de saúde na Capital, a assessora trabalhou na campanha do ex-funcionário de Safadão para vereador de Fortaleza.

Para combinar o processo de vacinação, ainda segundo o despacho do MPCE, a assessora entrou em contato com uma servidora do setor de logística de vacinas da Regional III - onde fica o ponto de vacinação. Esta, por sua vez, acertou com funcionário do local, que ficou responsável por receber o trio no dia em que o cantor estava agendado.

Dia da vacina

Marcelo Tchela foi ao North Shopping Jóquei com Wesley Safadão, Thyane Dantas e Sabrina Brandão no dia 8 de julho onde a assessora aguardava a chegada do trio. Wesley e Thyane ficaram no carro aguardando o sinal do grupo para ir ao posto de vacinação no shopping.

Marcelo Tchela é visto em câmeras de monitoramento do shopping se dirigindo ao estacionamento para buscar o casal. Nesse intervalo, Sabrina foi encaminhada na presença do supervisor do posto de vacinação, para o setor de registro, sem passar pela triagem e sem conferência de documentos. Wesley e Thyane foram recebidos pela assessora e, da mesma forma, encaminhados para receber o imunizante sem a conferência dos documentos.

Legenda: Despacho detalha análise feita por promotores quanto às irregularidades na vacinação do trio Foto: Reprodução/MPCE

No despacho, os promotores determinaram a notificação do trio e dos funcionários envolvidos no esquema irregular de vacinação, além de solicitar imagens do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Os promotores buscam entender o trajeto de um veículo específico no momento da vacinação.

O Diário do Nordeste entrou em contato com Marcelo Tchela para buscar o posicionamento do ex-funcionário do cantor quanto à análise feita pelo MPCE. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também foi procurada para explicar sobre a participação de pessoas ligadas ao processo de vacinação com a imunização regular do trio. Esta matéria será atualizada tão logo forem enviadas as respostas.

Também procurada, a defesa do cantor informou que deve se manifestar assim que tiver acesso ao despacho do MPCE.

Veja momento da vacinação: