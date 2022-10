Osmar Prado, o 'Velho do Rio' de Pantanal, tem contrato encerrado com Globo após 49 anos

Com o fim do remake de Pantanal (2022), a TV Globo resolveu olhar o número de atores no elenco fixo da emissora. O veterano Osmar Prado, conhecido por atuar como o Velho do Rio na segunda versão da novela, encerrou o contrato de longo prazo na emissora.

A informação foi revelada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com a jornalista, a partir de agora, ele trabalhará na emissora por obra certa, nova forma de contratação da emissora.

Osmar Prado entrou na emissora carioca em 1973, quando estrelou "Bicho do Mato", novela em preto e branco.

Carreira na TV Globo

Osmar integrou o elenco da primeira versão de "A grande família". Era o filho de Nenê e Lineu, então a cargo de Jorge Doria e Eloísa Mafalda. Nos anos 1990, Osmar passou uma temporada no SBT, onde fez trabalhos como "Éramos seis".

Ele ainda atuou em "Meu Bem Querer" (1998), de Ricardo Linhares, "Esplendor" (2000), de Ana Maria Moretzsohn, "O Clone" (2001), de Gloria Perez, e "Chocolate com Pimenta" (2003), de Walcyr Carrasco.



Também atuou nas minisséries "Os Maias" (2001) e "Hoje é Dia de Maria" (2005) sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. Em 2006, participou do remake da novela "Sinhá Moça", na qual interpretou o desalmado Barão de Araruna.