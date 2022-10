Luciano Szafir e Luhanna Melloni se casam em São Paulo; veja fotos

Luciano Szafir e Luhanna Melloni se casaram em uma cerimônia ecumênica, ao ar livre, para 300 convidados em Campinas, São Paulo, nesta quarta-feira (12). O casal, que está junto há 11 anos, oficializou a união no dia em que Luhanna completa 39 anos.

Sasha Meneghel, filha de Szafir com Xuxa, entrou de mãos dadas com os irmãos, os dois filhos do casal, Mikael e David. O marido da modelo, João Figueiredo, também prestigiou o casório.

O ator ficou bastante emocionado durante a cerimônia, e Sasha chegou a enxugar as lágrimas do pai.

Veja fotos do casamento de Luciano Szafir e Luhanna Melloni

Legenda: Szafir se emocionou durante cerimônia Foto: Reprodução/Instagram

Szafir aproveitou o momento especial para compartilhar vídeos e fotos do casamento com os seguidores.

"Hoje é dia 2 de outubro, aniversário da minha mulher e também o meu casamento. Celebramos nossa união, que vem sendo construída há 11 anos, uma união que deu frutos, nossos filhos! Luhanna, hoje eu quero que você saiba o quanto eu te amo e que o meu amor por você vai durar para sempre. Obrigado todas as pessoas envolvidas, esse dia será inesquecível", disse Szafir nos Stories do Instagram.