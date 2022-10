Jade Picon recebe críticas por sotaque carioca em 'Travessia'

A influenciadora Jade Picon estreou no primeiro trabalho como atriz na novela 'Travessia', da Rede Globo, mas tem recebido uma série de críticas pela atuação desde que o primeiro capítulo foi ao ar. No folhetim, ela interpreta a jovem Chiara, que deve ser a antagonista da trama, e o sotaque carioca da personagem incomodou os telespectadores.

"Jade Picon forçando sotaque carioca não dá. A autora também não colabora. Ficou mega forçado", opinou uma usuária do Twitter. Nas redes sociais, as primeiras cenas de Jade foram compartilhadas aos montes como forma de crítica.

Memes repercutem

Os memes, claro, surgiram como forma de brincar com a atriz. Em uma das imagens, um perfil diz que Jade possui a mesma expressão para a personagem, ainda que ela esteja triste, feliz, calma ou revoltada.

Legenda: Jade virou meme por conta das expressões na novela Foto: reprodução/Twitter

Apesar disso, os fãs da influenciadora fizeram bom número nas publicações das redes sociais. "Princesa Chiara, orgulho da Jade, brilha, meu amor", disse uma das seguidoras da jovem.

No primeiro capítulo da novela, o nome da ex-BBB virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, gerando mais engajamento que os atores já conhecidos do público, como Chay Suede e Grazi Massafera, por exemplo.