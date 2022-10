Jade Picon comenta sobre atuação na novela Travessia: 'não esperem perfeição'

Jade Picon estreou como atriz nas telinhas em 'Travessia', nova novela das 21h da Rede Globo. A influenciadora digital, que interpreta Chiara, uma das antagonistas da trama, comentou sobre as expectativas de sua atuação em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod!", na última terça-feira (11).

Apesar do apoio dos fãs, a estreante disse não querer que o público espere uma atuação perfeita. "É a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Não esperem perfeição. Li uma frase esses dias que gostei muito: 'Não se diminua para caber dentro das expectativas de quem quer ver sua falha'. Tem muita gente que quer me ver errando", disse.

No programa de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a intérprete de Ciara aproveitou para rebater as críticas e comentar sobre o convite para fazer parte do elenco do folhetim.

“Eu recebi o convite e aí eu falei: ‘Me fala o que eu preciso fazer, quando vai ser, que eu vou estudar para isso, vou me esforçar e dar o meu melhor. E a partir disso vocês decidem'. Foi um momento que eu falei: ‘Cara, que oportunidade. É isso, só me dá essa chance que eu vou dar o meu melhor‘”, disse ela.

A ex-BBB ainda revelou que precisou abrir mão dos negócios como empreendedora para se dedicar totalmente à nova fase da carreira. “Na minha vida, quando eu me proponho a fazer algo, eu foco. Então eu me mudei, eu parei com a minha marca temporariamente para estar 100% mergulhada nisso”, contou ela, que tem uma grife de roupas.

Novas tendências de roupas e maquiagem

Jade revelou que quer lançar tendências de moda e maquiagem e inspirar o público em 'Travessia'. Em coletiva de imprensa no último mês, ela comentou sobre a criação de peças de roupa da personagem.

"Vamos trazer muitas novidades de makes diferentes. Sinto uma conexão grande com ela [Chiara], com essa questão de tendências, com o que tá sendo usado. Ela é super conectada com internet, eu também". [...] É, sim, um objetivo lançar tendências. Ainda não consigo dizer um item, mas a TV Globo tem toda uma produção própria", declarou a atriz.