'Travessia' é inspirada em caso real de linchamento ocorrido em 2014; entenda

A novela "Travessia" estreou nessa segunda-feira (11) na faixa de horário nobre da TV Globo. A trama é baseada em um caso real em que uma dona de casa foi linchada e morta após ser confundida com uma suposta sequestradora de bebês no litoral de São Paulo, em 2014.

Na obra de Glória Perez, que começa no Maranhão, o público acompanha a história de Brisa, interpretada pela atriz Lucy Alves, vítima de deep fake — tecnologia que usa inteligência artificial (IA) para criar e adulterar vídeos, áudios e fotos realisticamente.

A protagonista tem o rosto aleatoriamente usado para ilustrar uma informação falsa de que seria uma criminosa, responsável por sequestrar crianças pequenas. O arquivo é produzido e divulgado nas redes sociais por um grupo de jovens em Portugal. No Brasil, a ação impacta a vida de Brisa, que é perseguida e atacada em via pública ao ser confundida como a suspeita do crime.

'Travessia' é inspirada em caso real

O enredo da novela é baseado na tragédia envolvendo a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, morta em 2014 ao ser confundida com o retrato falado de um suposta sequestradora de bebês. Ela foi linchada e morta por moradores da cidade de Guarujá, no litoral paulista.

Legenda: Vítima morreu dois após ser atacada na rua por populares Foto: reprodução

Em 3 de maio daquele ano, a mulher, de 33 anos, saiu de casa de bicicleta, no bairro Morrinhos, para ir buscar uma bíblia que havia esquecido na igreja, e, em seguida, ir à casa de um parente. No entanto, o trajeto foi interrompido após ela ser abordada por pessoas que a confundiram com a suspeita. Na ocasião, os popularem espancaram, arrastaram, amarraram e torturam a vítima.

Uma semana antes do episódio de violência, boatos sobre uma sequestradora de crianças que usava as vítimas para rituais de magia surgiram nas redes sociais. Entre as postagens, um retrato falado da suposta criminosa foi compartilhado. A imagem foi associada à Fabiane pelos populares e motivou o ataque.

Legenda: Ilustração era referente a uma crime que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro Foto: reprodução

Segundo a Polícia, a ilustração, na verdade, era referente a um crime cometido na Zona Norte do Rio de Janeiro, dois anos antes. O delegado Luiz Ricardo Lara detalhou ao Fantástico, nesse domingo (9), que nunca foi registrado em Guarujá o crime de subtração em série de bebês, citado na publicação.

Dois dias após se linchada, Fabiane Maria de Jesus morreu em decorrência dos ferimentos. Ela chegou a ser internada nesse período, mas não resistiu.

Glória Perez Autora de 'Travessia' "Essa história me impressionou demais. Alguém aponta para você no meio de uma praça e te atribui algum crime, alguma coisa."

Suspeitos foram julgados e condenados

A agressão e a tortura da mulher, que aconteceu pelas ruas do bairro Morrinhos, foram filmadas por diversas pessoas e as gravações auxiliaram o trabalho da Polícia, que identificou os cinco principais suspeitos pela morte da vítima. Eles foram julgados e condenados pelo crime. Segundo a Polícia, participaram da ação:

Lucas Rogério Fabrício Lopes, condenado a 30 anos de prisão;

Abel Vieira Batalha Júnior, Carlos Alex Oliveira de Jesus e Jair Batista dos Santos, ambos receberam pena de 40 anos de detenção;

Valmir Dias Barbosa, condenado a 28 anos de prisão.

Na época, os administradores das páginas responsáveis por publicarem os boatos não foram penalizados sobre o caso.

A família de Fabiane processa a rede social Facebook, onde as informações falsas foram vinculas, e solicita o pagamento de uma indenização de R$ 36 milhões. Nas duas primeiras instâncias, os parentes perderam. O caso aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao Fantástico, a plataforma criada por Mark Zuckerberg disse que trabalha para manter a comunidade segura. Que tem aperfeiçoado políticas e desenvolvido tecnologia para remover conteúdo que viole essas regras. E que colabora com as autoridades conforme a lei.

