Conheça elenco de Travessia, nova novela das nove com Jade Picon

Dirigida por Gloria Perez, 'Travessia' estreia segunda-feira (10) no horário nobre da TV Globo, às 21 horas. O folhetim tem a difícil missão de substituir 'Pantanal', que foi sucesso de audiência desde sua estreia, no início do ano.

A trama será protagonizada por Lucy Alves, que interpretará Brisa, uma jovem que cresceu órfã e que ganha a vida como lavadeira no interior do Maranhão. Ao lado dela, também compõem o elenco principal nomes como Chay Suede (Ari), Rômulo Estrela (Oto) e Jade Picon (Chiara).

Além disso, a Gloria Perez trará novamente às telas a dupla Dona Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero), da novela 'Salve Jorge', de 2012. E, com eles, também voltará a icônica Creuza (Luci Pereira).

Veja quem são os personagens de 'Travessia'

Brisa

Foto: Fábio Rocha/Globo

Brisa é uma mulher determinada e batalhadora que cresceu órfã no interior do Maranhão. Quando não está trabalhando, ela dança em rodas de Tambor de Crioula e se apresenta em grupos de Bumba Meu Boi.

A história de 'Travessia' começa quando ela e seu companheiro, Ari, estão prestes a oficializar o casamento. Os dois já têm um filho, Tonho (Vicente Alvite), e moram juntos há alguns anos. Se conheceram ainda na infância.

Ela é quem garante o sustento da família para que o companheiro estude.

Ari

Foto: Fábio Rocha/Globo

Ari é filho de Núbia (Drica Moraes), uma comerciante local que investe todas as suas economias no futuro da cria.

Ele estudou, se formou em arquitetura e, incentivado por Dante (Marcos Caruso), seu professor desde a infância, decidiu começar a se dedicar à defesa do patrimônio histórico do Maranhão. Ele irá se mudar para o Rio de Janeiro.

Núbia

Mãe de Ari, ela não gosta que o filho "estudado" gaste tempo e dinheiro no casamento com Brisa, quando ele podia estar sendo um "homem bem-sucedido" em São Luís, onde se formou arquiteto.

Oto

Foto: Fábio Rocha/Globo

É um hacker que não tem endereço fixo e que vive de forma "nômade". Irá em missão secreta para São Luís, onde esbarrá com Brisa.

Chiara

Foto: Estevam Avellar/Globo

A típica jovem rica que nunca aprendeu a ouvir um "não". Mimada, manipuladora e acostumada a ter tudo o que quer, ela fará amizade com Ari quando ele chegar ao Rio de Janeiro e logo se interessará pelo rapaz.

Guerra e Moretti

Foto: Ellen Soares/Globo

Guerra (Humberto Martins) e Moretti (Rodrigo Lombardi) irão de melhores amigos a piores inimigos. Dono de uma construtora, Guerra romperá com o sócio após descobrir que sua noiva, Débora (Grazi Massafera), está tendo um caso com ele.

Cidália

Cidália (Cássia Kis) será o braço direito de Guerra na empresa.

Dante

Dante (Marcos Caruso) será a referência de Ari. Ele se empenhará na preservação do patrimônio histórico do Maranhão.

Leonor e Guida

Foto: Paulo Belote/Globo

Leonor (Vanessa Giácomo) e Guida (Alessandra Negrini) serão irmãs em guerra. Guida está com casamento marcado com Moretti, mas o empresário já namorou sua irmã, Leonor, tempos atrás, e isso virá à tona.

Dona Helô, Stenio e Creuza

O trio que conquistou o público em 'Salve Jorge' voltará às telas. Dona Helô, Stenio e Creuza participarão da trama.