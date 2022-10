Onde foi gravada a novela Travessia da TV Globo?

Dirigida por Gloria Perez, "Travessia" estreou nesta segunda-feira (10) na TV Globo, às 21 horas. Conforme o portal Rádio Jornal Pernambuco, do Uol, a produção foi gravada em diversas localidades, principalmente no Rio de Janeiro, com foco no bairro de Vila Isabel.

A trama inicia com gravações no estado do Maranhão, no Brasil. Elas variam entre as ruas de São Luís, assim como nos Lençóis Maranhenses e na praia de Atins.

No primeiro capítulo ainda há cenas em Lisboa, Portugal. Ao todo, foram mais de 30 locações para as filmagens de "Travessia".

Novela 'Travessia'

A novela tem a difícil missão de substituir 'Pantanal', que foi sucesso de audiência desde sua estreia, no início do ano.

A trama será protagonizada por Lucy Alves, que interpretará Brisa, uma jovem que cresceu órfã e que ganha a vida como lavadeira no interior do Maranhão. Ao lado dela, também compõem o elenco principal nomes como Chay Suede (Ari), Rômulo Estrela (Oto) e Jade Picon (Chiara).

Além disso, a Gloria Perez trará novamente às telas a dupla Dona Helô (Giovanna Antonelli) e Stenio (Alexandre Nero), da novela 'Salve Jorge', de 2012. E, com eles, também voltará a icônica Creuza (Luci Pereira).