CAPTEI: Tradição e diversão - A noite dos Friendmas se consolida como parte do calendário dos amigos de Marília Queiroz

Na noite dos Friendmas, amigos de Marília Queiroz se reuniram em uma festa maravilhosa para celebrar a amizade no clima natalino. O evento aconteceu no apartamento da anfitriã, na Beira Mar de Fortaleza.

Por lá, animando a festa, Two Folks e Luis Marcelo e Gabriel. Ninguém parado! Além disso, Dito Machado criou um ambiente aconchegante e festivo, enquanto o chef Rafa Sudatti preparou um buffet de dar água na boca.

Legenda: Dito Machado e Marília Queiroz Foto: Arquivo Marília Queiroz

Como o evento coincidiu com a semana do aniversário de Marília Queiroz, os amigos aproveitaram a oportunidade para desejar os parabéns antecipadamente à anfitriã, que completaria mais um ano de vida no dia 25.

A noite dos Friendmas já está no calendário dessa turma e, mais uma vez, foi um momento único e inesquecível, onde a amizade e o amor estiveram em evidência. Os convidados se divertiram, emocionaram-se e celebraram juntos o verdadeiro espírito do Natal.

Veja nas fotos do arquivo pessoal de Marília Queiroz:

Legenda: Maria Bacelar, Marília Queiroz e Beatriz Figueiredo Foto: Arquivo Marília Queiroz

Legenda: Ivens, Lissa e Luca Dias Branco Foto: Arquivo Marília Queiroz

Legenda: Sarah Oliveira e Marília Queiroz Foto: Arquivo Marília Queiroz

Legenda: Marília Queiroz, Nicole Pinheiro e Júlia Rola Foto: Arquivo Marília Queiroz

Legenda: Uliana Machado e Marília Queiroz Foto: Arquivo Marília Queiroz

Legenda: Marília Queiroz, Carol Amora e Carol Militão Foto: Arquivo Marília Queiroz