Companhia de teatro faz concurso para achar sósia cearense de Fernanda Torres; veja como participar

O 18º Festival de Esquetes da Companhia Teatral Acontece (FECTA) anunciou, nessa segunda-feira (6), que fará o “Concurso Sósia Fernanda Torres Cearense”. Segundo a instituição, “o objetivo do concurso é homenagear a atriz pelo seu merecido Globo de Ouro por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'”. O FECTA, maior festival de cenas curtas do Nordeste, acontece entre os dias 10 e 18 de janeiro, em Fortaleza, na sede do Grupo Arteviver.

Conforme as regras publicadas pelo festival, o concurso é destinado para pessoas de qualquer gênero que se considerem parecidas com a atriz. Serão escolhidos até dez candidatos que disputarão prêmio de R$ 300, além de troféu.

Veja também Verso Entenda por que 'Ainda Estou Aqui' não usou incentivos fiscais da Lei Rouanet Verso Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', é herdeiro do Itaú e tem fortuna bilionária

Como serão feitas as inscrições?

Os interessados devem enviar para o e-mail fectaacontece@gmail.com um vídeo de até um minuto interpretando a atriz.

A seleção será por ordem de inscrição. Ou seja: os 10 primeiros que enviarem e-mail com os vídeos participarão do concurso.

Como será a disputa?

A disputa pelos prêmios será definida pela soma dos votos em enquetes dos stories do Instagram @ciateatralacontece e pelos votos da categoria "melhor performance" de até 5 minutos, que serão realizados em apresentações agendadas com os candidatos nas mostras da 18ª edição do FECTA.

Quando sai o resultado?

O resultado está previsto para ser anunciado no encerramento da 18⁠ª edição do FECTA, o "inFectando 2025".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.