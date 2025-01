Série 'Tapas e Beijos' é mencionada no Globo de Ouro; relembre o papel interpretado por Fernanda Torres

Na noite desse domingo (6), a atriz Fernanda Torres levou o aguardado prêmio de “Melhor Atriz em Filme de Drama” no Globo de Ouro 2025, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui" (2024), de Walter Sales. Ao ser creditada na atração, a filha de Fernanda Montenegro teve a trajetória relembrada na série de comédia “Tapas e Beijos”, da TV Globo. Na premiação americana, a série foi nomeada “Slaps and Kisses”, na tradução literal.

Legenda: “Fernanda Torres ficou conhecida por seu trabalho como atriz cômica na popular sitcom brasileira Slap & Kisses (Tapas e Beijos)”, diz a tarja. Foto: Reprodução / TNT

"Tapas e Beijos"

“Tapas e Beijos” foi uma produção seriada, exibida na TV Globo entre 2011 a 2015, totalizando cinco temporadas, com 160 capítulos.

Fernanda Torres interpretava Fátima, que, ao lado da melhor amiga, Sueli (Andrea Beltrão), protagonizava diversas cenas típicas (ou não) de trabalhadoras brasileiras. Ambas trabalhavam na loja "Djalma Noivas" e tinham as histórias interligadas com as dos comerciantes e trabalhadores de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Quem era Fátima?

No site do Memórias Globo, a personagem Fátima é descrita como uma mulher independente, divertida, mas carente no plano afetivo. Enquanto vive em um apartamento no Méier, na zona norte carioca, tem o sonho de morar em Copacabana e ter um relacionamento sério com Armane (Vladimir Brichta), um homem casado e dono de uma importadora com o qual ela vive um romance tórrido.

Ao longo das temporadas, Fátima e Sueli continuam bem-humoradas e sem papas na língua, enquanto se envolvem em aventuras e problemas típicos da vida adulta.

Repercussão no X (ex-Twitter)

Há tempos, a série repercute no X (ex-Twitter) graças a perfis que se dedicam a rememorar a trama. Alguns memes como “Olha o tempo, Sueli, está passando” ficaram famosos na rede social.

Os fãs da atriz comemoraram a menção à série na premiação americana e elogiaram o currículo da atriz.

“Fernanda Torres é literalmente a única atriz a ter Tapas & Beijos (slaps & kisses) e um Golden Globe (Globo de Ouro) de melhor atriz de drama no currículo. Logo, ela é a maior da história”, escreveu uma internauta. “Hoje eu vou assistir "Tapas e Beijos" em homenagem a Fernanda Torres”, disse outro.

Os fãs também fizeram diversas edições de vídeos, com lembranças da série. Em uma das produções, enquanto Fernanda Torres é premiada no Globo de Ouro, a música tema de "Tapas e Beijos" é reproduzida. A trilha sonora do seriado é "Entre Tapas e Beijos" (1999), do cantor Leonardo, interpretada pela cantora Joelma.

tô passando mal q fizeram a fernanda torres ganhando o #GoldenGlobes ao som de tapas e beijos pic.twitter.com/ixZxGsEzcn — webdivo nettinho (@webdivonettinho) January 6, 2025

Relembre cenas icônicas de "Tapas e Beijos"

esse vídeo eh maravilhoso, a sueli quebrando a quarta parede e olhando pra câmera imaginaria, nunca farão outra série melhor que tapas e beijos pic.twitter.com/elvstRN41k — maria (@bentoteamo) December 31, 2024

- como é que a gente chama alguém que gasta tudo o que não tem?

- uma pessoa que precisa de aumento



fátima e sueli, tapas e beijos pic.twitter.com/9U1e4JAot9 — acervinho (@acervonovelas) November 19, 2024

fernanda torres e andrea beltrão como fátima e sueli em tapas e beijos (2011-2015)

pic.twitter.com/wRfvhFgTka — kenedy (@txwift) June 21, 2024

passa aqui antes pic.twitter.com/vKvSVcKjcy — Tapas & Beijos out of context (@tapasnocontext) October 24, 2021

café da manhã: bate boca

almoço: discussão

jantar: quebra pau pic.twitter.com/Khvp9ueoHt — Tapas & Beijos out of context (@tapasnocontext) October 28, 2021

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari