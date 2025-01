'Ainda Estou Aqui' custou menos de 1% de grandes filmes indicados ao Oscar 2025

O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tem o menor orçamento entre todos os 10 indicados na categoria de Melhor Filme do Oscar 2025. A produção disputa no evento, ainda, os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

A partir de informações públicas presentes no site IMDb, que reúne dados gerais de produções de cinema, consta que o orçamento da obra brasileira foi de R$ 8 milhões, ou U$ 1,35 milhão.

Este valor representa cerca de 1% do orçamento do musical “Wicked”. A megaprodução, feita com orçamento de cerca de U$ 150 milhões, é a segunda mais cara da lista.

A liderança fica com a ficção científica “Duna - Parte 2”, com U$ 190 milhões, quase 140 vezes mais que o longa do Brasil.

Entre as outras produções indicadas, para comparação, os longas “Anora” e “O Brutalista” são considerados obras independentes nos EUA. Respectivamente, eles tiveram orçamento de U$ 6 milhões de U$ 10 milhões.

Confira os valores estimados de orçamento dos indicados a Melhor Filme no Oscar 2025, segundo o IMDb: