Indicado a três categorias do Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" lidera aprovação da crítica entre concorrentes em sites especializados em cinema. Em dois dos três maiores — IMDB, Rotten Tomatoes e Letterboxd — o longa dirigido por Walter Salles está em primeiro lugar no ranking de notas.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, a obra é a mais bem avaliada no IMDB e no Rotten Tomatoes entre os indicados a "Melhor Filme". No Letterboxd, conforme lista publicada nessa quinta-feira (23) pela plataforma, o filme aparece em segundo lugar, com nota de 4,37, mas perde por pouco para "Duna Parte 2", que tem 4,42 de aprovação.

Embora seja considerado um dos principais concorrentes do brasileiro na disputa, "Emilia Pérez" aparece no extremo oposto dos rankings. Em todos os três sites analisados pelo Diário do Nordeste, o musical francês ambientado no México, que conta a história de uma narcotraficante transgênero está em último lugar, atrás de todos os concorrentes.

Veja as notas dos indicados a 'Melhor Filme' do Oscar 2025 em cada site

IMDB

Ainda Estou Aqui: 8,9 Duna Parte 2: 8,5 O Brutalista: 8,2 Anora: 7,8 Nickel Boys: 7,7 Um Completo Desconhecido: 7,7 Wicked: 7,7 Conclave: 7,4 A Substância: 7,3 Emilia Pérez: 6,3

Rotten Tomatoes

Ainda Estou Aqui: 95% (crítica especializada) e 98% (público) Anora: 93% (crítica especializada) e 90% (público) Conclave: 93% (crítica especializada) e 86% (público) O Brutalista: 93% (crítica especializada) e 83% (público) Duna Parte 2: 92% (crítica especializada) e 95% (público) Nickel Boys: 90% (crítica especializada) e 77% (público) A Substância: 89% (crítica especializada) e 75% (público) Wicked: 88% (crítica especializada) e 95% (público) Um Completo Desconhecido: 80% (crítica especializada) e 96% (público) Emilia Pérez: 76% (crítica especializada) e 30% (público)

Letterboxd