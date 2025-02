Filha de Cacá Diegues relembra perda da irmã e emociona ao falar sobre o cineasta

Uma das filhas de Cacá Diegues, cineasta que faleceu na última sexta-feira (14) aos 84 anos, relembrou o momento em que ele perdeu a outra filha, Flora Diegues, há cerca de seis anos. Julia Klevenhusen concedeu entrevista ao 'Fantástico' da TV Globo, e lamentou a morte do pai.

"O que me consola é esse reencontro com a Flora", disse ela na conversa com o dominical. Flora faleceu aos 32 anos por conta de um câncer no cérebro.

Renata Almeida Magalhães, viúva de Cacá de Diegues e mãe de Flora, também falou sobre o assunto. "Eu acho que, na verdade, ele nunca se recuperou totalmente da morte da Flora, mas ele lutava contra a melancolia e a tristeza, e foi atrás da alegria de viver. O que moveu ele adiante foi uma paixão existencial pelo cinema", recordou.

"Eu acho que, por maior que fosse a dor ou o sofrimento, o que o moveu ele adiante foi uma paixão radical, existencial, pelo próprio cinema. O amor dele pelo cinema era maior que tudo. Era quase que um amor próprio", também lembrou Isabel Diegues sobre o tema.

Além dela, o neto dele, José Bial, também participou da entrevista. Como último trabalho de Diegues, eles lembraram do filme "Deus Ainda É Brasileiro", deixado pelo cineasta.

"Filmar te faz viver, então, na verdade, filmar ajudou o Cacá a continuar vivendo", reforçou Renata Magalhães. Na última coluna produzida por ele ao jornal O Globo, Cacá também citou a paixão pela sétima arte. "Filmes podem fazer as pessoas pensarem através de sentimentos. E quando pensamos, podemos mudar a maneira de ver o mundo", escreveu.

