CAPTEI: Seminário de Gestores Públicos 2026 é prestigiado por políticos, instituições e empresários

O Centro de Eventos do Ceará virou ponto de encontro da política cearense nesta segunda-feira (15). A abertura do 14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 reuniu prefeitos, secretários e nomes influentes da administração pública, em uma agenda que mistura debates técnicos e muita articulação nos bastidores.

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Leo Couto, Enid Câmara, Guilherme Sampaio, Alex Magalhães e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

O governador Elmano de Freitas fez a palestra magna, diante de um público que ainda ouviu nomes com o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz.

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz Foto: LC Moreira

Com expectativa de receber 6 mil participantes, o encontro segue até esta terça-feira (16), reforçando seu posto como um dos eventos mais movimentados do calendário político do Estado. Confira mais as fotos da abertura captadas por LC Moreira.

Legenda: Inácio Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Eliane Brasil, Enid Câmara e Ananias Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Ilário Marques e José Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Jereissati, Gustavo Montenegro e Bruno Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Aguiar, Elmano de Freitas e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Bandeira, Joaquim Cartaxo e Janaina Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Liana Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: George Oliveira, André Figueiredo e Rodrigo Ayres Foto: LC Moreira

Legenda: Hérberlh Mota e Ynara Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Betinha Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Garcia, José Nunes, Eliane Brasil, Wandemberg Almeida e Luiz Fernando Bittencourt Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Aguiar e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Luísa Cela Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Couto Foto: LC Moreira

Legenda: Nezinho Farias, Elmano de Freitas e Nildo Sobral Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Sampaio, Virginia Silveira e Paulo Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Dery Muniz Foto: LC Moreira