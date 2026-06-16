CAPTEI: Seminário de Gestores Públicos 2026 é prestigiado por políticos, instituições e empresários

O Centro de Eventos do Ceará virou ponto de encontro da política cearense nesta segunda-feira (15). A abertura do 14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 reuniu prefeitos, secretários e nomes influentes da administração pública, em uma agenda que mistura debates técnicos e muita articulação nos bastidores.
O governador Elmano de Freitas fez a palestra magna, diante de um público que ainda ouviu nomes com o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz.
Com expectativa de receber 6 mil participantes, o encontro segue até esta terça-feira (16), reforçando seu posto como um dos eventos mais movimentados do calendário político do Estado. Confira mais as fotos da abertura captadas por LC Moreira.