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CAPTEI: Seminário de Gestores Públicos 2026 é prestigiado por políticos, instituições e empresários

Encontro segue até esta sexta-feira (16), com intensa programação no Centro de Eventos do Ceará

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 10:04)
Jeritza Gurgel
Legenda: Governador Elmano de Freitas ministrou a palestra magna "Governar com Estratégia, Inovar para Resultados"
Foto: LC Moreira

O Centro de Eventos do Ceará virou ponto de encontro da política cearense nesta segunda-feira (15). A abertura do 14º Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 reuniu prefeitos, secretários e nomes influentes da administração pública, em uma agenda que mistura debates técnicos e muita articulação nos bastidores.

Legenda: Fernanda Pacobahyba, Leo Couto, Enid Câmara, Guilherme Sampaio, Alex Magalhães e Elmano de Freitas
Foto: LC Moreira

O governador Elmano de Freitas fez a palestra magna, diante de um público que ainda ouviu nomes com o presidente da Fecomércio Ceará, Luiz Fernando Bittencourt; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz. 

Legenda: Luiz Fernando Bittencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Rholden Queiroz
Foto: LC Moreira

Com expectativa de receber 6 mil participantes, o encontro segue até esta terça-feira (16), reforçando seu posto como um dos eventos mais movimentados do calendário político do Estado. Confira mais as fotos da abertura captadas por LC Moreira.

Legenda: Inácio Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Eliane Brasil, Enid Câmara e Ananias Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Ilário Marques e José Nunes
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Jereissati, Gustavo Montenegro e Bruno Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Aguiar, Elmano de Freitas e Enid Câmara
Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Bandeira, Joaquim Cartaxo e Janaina Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Liana Fujita
Foto: LC Moreira

Legenda: George Oliveira, André Figueiredo e Rodrigo Ayres
Foto: LC Moreira

Legenda: Hérberlh Mota e Ynara Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Betinha Magalhães
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Garcia, José Nunes, Eliane Brasil, Wandemberg Almeida e Luiz Fernando Bittencourt
Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Aguiar e Stella Pavan
Foto: LC Moreira

Legenda: Luísa Cela
Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Couto
Foto: LC Moreira

Legenda: Nezinho Farias, Elmano de Freitas e Nildo Sobral
Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Sampaio, Virginia Silveira e Paulo Rolim
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Marques
Foto: LC Moreira

Legenda: Dery Muniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Magalhães, José Nunes, Enid Câmara e Fuad Nogueira
Foto: LC Moreira