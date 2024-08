5 filmes cearenses estão em cartaz ao mesmo tempo em Fortaleza; confira histórias, horários e locais

Se você for ao cinema até o próximo dia 28 de agosto, vai encontrar tramas diversas, do drama ao thriller, passando pela comédia romântica, mas que se unem por um ponto em comum especial: todas são produções do Ceará.

Com a estreia na última quinta-feira (22) do thriller erótico “Motel Destino”, aguardado longa-metragem de Karim Aïnouz, o circuito de cinema de Fortaleza alcança a marca de exibição de cinco filmes cearenses, tanto gravados no Estado quanto compostos por equipes majoritariamente daqui.

Além de "Motel Destino", somam-se ao circuito os longas "Greice", "Mais Pesado é o Céu", "A Filha do Palhaço" e "Estranho Caminho". Confira sinopses, horários e locais de exibição das obras!

"Motel Destino"

A chegada de um jovem em fuga a um motel de beira de estrada transforma não só o local, mas a vida do casal proprietário do estabelecimento. O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes, na França, e é protagonizado pelos cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha e pelo paulistano Fábio Assunção.

Cinema do Dragão

Quando: sexta, 23, às 19h50; sábado, 24, às 15h50 e 19h30; domingo, 25, às 16 horas e 19h30; terça, 27, às 15h50 e 18 horas; e quarta, 28, às 17h20

Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Cinemas Benfica

Quando: até quarta, 28, às 18 horas

Onde: av. Carapinima, 2200, Benfica

RioMar Kennedy

Quando: até quarta, 28, às 19h30

Onde: av. Sargento Hermínio, 3100, Presidente Kennedy

North Shopping

Quando: até quarta, 28, às 13h15

Onde: av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo

Shopping Parangaba

Quando: até domingo, 25, às 22h05

Onde: rua Germano Franck, 300, Parangaba

RioMar Fortaleza

Quando: de segunda, 26, a quarta, 28, às 13h50 e 18h30

Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1355, Papicu

Iguatemi Bosque

Quando: sexta, 23, sábado, 24, domingo, 25, e quarta, 28, às 22h05

Onde: av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

"Mais Pesado é o Céu”

Uma mulher e um homem desconhecidos entre si, mas unidos pelas memórias da velha Jaguaribara, se ligam ao acolher uma criança abandonada. Premiado no Festival de Gramado, o filme de Petrus Cariry traz Matheus Nachtergaele e Ana Luiza Rios.

Cinema do Dragão

Quando: sexta, 23, às 16 horas; domingo, 25, e terça, 27, às 13h40; quarta, 28, às 15h20

Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Cinemas Benfica

Quando: até quarta, 28, às 13 horas

Onde: av. Carapinima, 2200

"Greice"

Uma jovem fortalezense que estuda em Lisboa se mete em apuros e precisa voltar à cidade natal para tentar resolver o problema escondida da mãe. A comédia de Leonardo Mouramateus foi a grande vencedor do Olhar de Cinema - Festival Internacional de Curitiba.

Cinema do Dragão

Quando: sexta, 23, às 14 horas; e quarta, 28, às 19h30

Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

"Estranho Caminho"

Um jovem cineasta visita Fortaleza e é surpreendido pelo avanço da pandemia, sendo forçado a reencontrar o pai com quem não fala há mais de 10 anos. Com toques de suspense e fantasia, o drama familiar venceu o Festival de Tribeca em 2023.

Quando: sábado, 24, às 16 horas; e quarta, 28, às 13h40

Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

"A Filha do Palhaço"

Um humorista que se apresenta em bares e casas noturnas como a personagem Silvanelly precisa se reconectar com a filha adolescente, de quem se distanciou. A trama do premiado filme é inspirada na trajetória de Paulo Diógenes, criador da célebre Raimundinha

Quando: domingo, 25, às 14 horas

Onde: rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema

Recorde de estreias em 2024

Só neste mês, estrearam "Motel Destino"; “Estranho Caminho”, lançado em 1º de agosto; e “Mais Pesado é o Céu”, que chegou aos cinemas no dia 8. Antes, no final de julho, foi a vez da comédia “Greice” estrear no circuito. Já “A Filha do Palhaço” segue em cartaz desde a estreia, em maio.

As únicas salas que exibem as cinco produções nesta semana são as pertencentes ao Cinema do Dragão.

Em 2024, o número de estreias do cinema cearense pode bater recorde. Também em maio, “Vermelho Monet”, de Halder Gomes, chegou às salas comerciais.

Com estreias previstas para os próximos meses, estão “Quando Eu Me Encontrar" (19 de setembro), de Michelline Helena e Amanda Pontes; "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" (sem data oficial), de Halder Gomes, e o documentário "Soldados da Borracha" (em setembro ou outubro), de Wolney Oliveira.