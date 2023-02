Bruce Willis não reconhece mais a própria mãe, diz familiar: 'não é possível manter uma conversa'

Diagnosticado recentemente com demência frontotemporal, doença conhecida pela sigla FTD, Bruce Willis tem tido cada vez mais dificuldade para se comunicar com os seus familiares. E uma das pessoas que mais sofre com isso é Marlene Willis, 87, mãe do ator, que confidenciou à prima, Wifried Gliem, não ter certeza se o filho a reconhece.

À revista alemã Bild, Wifried disse que os movimentos do astro de 'Duro de Matar' (1988) e de 'Sexto Sentido' (1999) "são muito lentos, com uma agressividade constante", e que "não é mais possível manter uma conversa normal" com ele. "Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", completou a fonte.

O estado de saúde de Bruce piorou desde o ano passado, quando ele foi diagnosticado com afasia, uma condição que dificulta a comunicação e a capacidade de compreensão do paciente, e que não tem cura.

Apoio de familiares

Desde que adoeceu e anunciou sua aposentadoria precoce, Bruce vem sendo cuidado pela família, incluindo a ex-esposa, Demi Moore, que compartilhou que o ex-companheiro teve sua fala debilitada devido à afasia.

Quem costuma atualizar o estado do ator é a esposa dele, Emma Heming, que disse estar aliviada por, hoje, ter um diagnóstico preciso do que o marido enfrenta.

"Infelizmente, a dificuldade de comunicação é um dos sintomas dessa doença que ele está enfrentando. Embora seja muito doloroso, é um alívio ter um diagnóstico claro. É uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa", informou a família, em comunicado.