Nintendo anuncia protagonistas do live-action de 'The Legend of Zelda'; veja quem são

A Nintendo confirmou, nesta quarta-feira (16), os atores que irão protagonizar o live-action de "The Legend of Zelda". Segundo publicação feita no X (antigo Twitter), a atriz Bo Bragason vai interpretar a personagem título, enquanto o guerreiro Link será vivido por Benjamin Evan Ainsworth.

O anúncio foi feito por Shigeru Miyamoto, produtor da companhia e criador da franquia Super Mario Bros. "Estou muito ansioso para ver os dois [atores] na tela grande", escreveu.

Miyamoto também confirmou a data de lançamento do filme para 7 de maio de 2027 e agradeceu aos fãs pela paciência.

Quem são os atores de Zelda e Link?

Bragason, 21 anos, ficou conhecida pela minissérie britânica "Three Girls" e as séries "Nell, a Renegada", da Disney+, e "Os Radley", do Prime Video.

Já o também britânico Ainsworth, 16, foi a voz do Pinóquio na adaptação do diretor Robert Zemeckis, apareceu em um episódio da série "Sandman", da Netflix, mas ficou mais conhecido pela série "A Maldição da Mansão Bly".

Saiba mais sobre o live-action de 'The Legend of Zelda'

A adaptação para filme da icônica franquia da Nintendo foi anunciada em 2023. O diretor de "Reino do Planeta dos Macacos", Wes Ball, e o roteirista Derek Connolly, de "Jurassic World", foram confirmados para o projeto.

Inicialmente, a data de lançamento estava prevista para março de 2027, mas foi reagendada para maio do mesmo ano para "tornar o filme o melhor possível", segundo comunicado da Nintendo, na época.

Shigeru Miyamoto e Avi Arad, responsável por encabeçar os filmes clássicos do Homem-Aranha, serão os produtores. Detalhes sobre a trama não foram revelados, mas o diretor afirmou em entrevistas que pretende seguir por um caminho "fiel e realista".

"Sei que esta franquia é importante para as pessoas, e quero que seja um filme sério. Um filme de verdade que possa dar às pessoas uma fuga... [Tem] que parecer algo real. Algo sério e legal, mas divertido e excêntrico", comentou Wes Ball ao portal Total Film.

