Dan Da Dan ganha trailer e novas imagens para 2º temporada; veja data de estreia

O primeiro dos 12 episódios da segunda temporada do anime “Dan Da Dan” já está disponível na Netflix. Os fãs poderão acompanhar a trama de Momo Ayase, Ken “Okarun” Takakura e Jin “Jiji” Enjoji sempre às quintas-feiras, às 12h26, em episódios semanais.

Tendo conquistado inúmeros fãs no ano passado, a série ostenta 100% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes. Totalizado mais de 3 milhões de telespectadores por episódio na plataforma, o enredo agora vai seguir Momo e Okarun em mais uma aventura, cujo arco se iniciou no fim do último episódio da temporada inaugural.

5 milhões de cópias do mangá foram vendidas até julho de 2025

A dupla viaja para uma cidade de fontes termais para resolver o mistério que cerca a família de Jiji. Momo e Okarun vão parar em uma casa onde segredos estão escondidos em paredes e quartos. O local promete revelar detalhes sobre a história de Jiji.

Legenda: O estilo visual do magá foi replicado na série Foto: Divulgação / Science Saru

Eventos sobrenaturais começam a acontecer no misterioso local, forçando os personagens a testarem sua amizade, como o crescente ciúme e Okuran, que percebe a proximidade de Jiji com Momo. Ligado ao mangá de mesmo nome, esse arco cobre os capítulos 33 a 40 da HQ, que se destaca por combinar terror com comédia, o que foi replicado na série até em seu estilo visual.

Veja também Zoeira Morre Michael Madsen, ator de 'Kill Bill' e outros sucessos de Tarantino, aos 67 anos

Introdução dos Kaijus

A segunda temporada também deve introduzir os primeiros eventos do arco Kaiju, que são monstros gigantes comuns na cultura japonesa. Mas isso deve acontecer apenas nos episódios finais, cuja previsão de encerramento é para 18 de setembro.

Legenda: A nova temporada da série deve ser transmitida até 18 de setembro Foto: Divulgação / Science Saru

O desenvolvimento dessa história deve ficar para uma vindoura terceira temporada, que ainda não foi confirmada. No mangá, esses eventos começam no capítulo 61, e colocam Momo e Okarun e suas habilidades sobrenaturais numa situação complicada contra esses monstros colossais.

Qual a história de Dan Da Dan?

O enredo conta a história de Momo Ayase, uma médium que acredita em fantasmas, e Okarun, um entusiasta de alienígenas. Ao descobrirem que tais fenômenos existem, Momo desperta poderes psíquicos, e Okarun ganha força sobrenatural por meio da maldição da Turbo Granny, um espírito aliado dos protagonistas.

Personagens de Dan Da Dan