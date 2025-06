Arquidiocese de Salvador denuncia grupo cristão do Minecraft por apropriação de símbolos; entenda

A Arquidiocese de Salvador, na Bahia, emitiu, na semana passada, um alerta contra um site que estaria utilizando símbolos da organização religiosa de maneira enganosa. No entanto, o site denunciado se trata de um grupo católico formado por jogadores de "Minecraft".

"Está circulando na internet um site falso que utiliza indevidamente o nome e símbolos da Igreja em Salvador. Esse site não foi criado, autorizado ou administrado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e contém informações incorretas e conteúdos que podem induzir os fiéis ao erro", alertou a igreja, em nota publicada na última quinta-feira (26).

Ao g1, a instituição afirmou que descobriu a existência do blog, intitulado Arquidiocese de Salvador Minecraft, quando um padre pesquisou o nome dele e foi direcionado à página.

A arquidiocese teme que fiéis acessem o site por engano, já que nem todos conhecem o jogo online. Por isso, foi feito um boletim de ocorrência contra a comunidade, por meio da Delegacia Virtual do Estado da Bahia.

Legenda: Comunidade Católica de Minecraft ultrapassa fronteiras do Brasil Foto: Reprodução/Redes Sociais

No último sábado (28), a "Comunidade Católica de Minecraft", núcleo nacional do grupo, afirmou, pelas redes sociais, que recebeu a denúncia com "surpresa". "Já entramos em contato com o setor jurídico para buscar uma solução fraterna, fundamentada no Evangelho", diz o comunicado.

O que diz a Lei Canônica?

Ao Diário do Nordeste, o Padre Rafhael Silva Maciel afirma que não há implicâncias à fé nas ações da "Comunidade Católica do Minecraft". "O que importa é que eles levem em conta o respeito pela instituição, e creio que eles devem seguir corretamente, por ser um grupo que tem como objetivo a evangelização", opina.

Porém, para o professor José Luís Lira, advogado especialista em Direito Canônico, em entrevista à reportagem, a utilização, por parte do grupo, de símbolos que remetem à Igreja pode ser considerada uma infração grave.

"Simular uma missa é algo bem sério, perante as Leis da Igreja. Já no campo civil, eles poderiam ser enquadrados no crime de falsidade ideologia, por agirem como se tivessem uma prerrogativa", detalha. "Recriar essas missas, esses eventos religiosos, só seria possível com a autorização de um arcebispo. O que pode acontecer, na situação em Salvador".

O que é a 'Comunidade Católica do Minecraft'?

Fundada em 2015, a "Comunidade Católica do Minecraft" se define como um projeto de evangelização virtual, com o objetivo de espalhar a palavra de Deus para jovens pela Internet. A organização nasceu no Brasil, mas já possui braços no México e na Colômbia.

Ao todo, são mais de 200 membros engajados em "incorporar" os postos de padres, bispos, cardeais e até papas. As evangelizações são feitas por meio de missas celebradas pelo YouTube, em transmissões ao vivo.

Outras redes sociais como Instagram são utilizadas para compartilhar o evangelho do dia, nomeações de diversos cargos e notícias da comunidade.

O projeto também é responsável por organizar "dioceses" fictícias em Roma, e em cidades brasileiras como Manaus, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, até mesmo, Fortaleza.

A capital cearense, inclusive, possui um arcebispo próprio, o Cardeal Ferraz. Em março de 2024, a versão virtual da Arquidiocese de Fortaleza foi reconhecida pelo próprio Dom Gregório Paixão por meio de um vídeo dedicado ao grupo.

"Desejo que vocês possam participar da beleza daquilo que vocês fazem através desse trabalho de evangelização. E, de modo especial, espero que possam, verdadeiramente, aproveitar de todas as oportunidades para levar a palavra de Deus e o testemunho da vida cristã a todos aqueles que vocês desejam", declarou o religioso.

Procurada pela reportagem, a verdadeira Arquidiocese de Fortaleza não quis comentar sobre o assunto.

Papa Virtual

Mais de um mês após a nomeação de Robert Francis Prevost como papa Leão XIV da Igreja Católica, a versão em cubos também escolheu um novo pontífice. Na tarde do dia 21 de junho, foi revelado a eleição do jogador Pietro Ferraz como o 43º Santo Padre virtual Bento VIII.

O conclave virtual foi bastante parecido com o da realidade. Bispos fictícios se isolaram em uma Capela Sistina construída no jogo para votarem em um novo candidato, após a morte do personagem Paulo II, antigo papa do grupo. A revelação até incluiu a liberação da famosa fumaça branca.

Mas, diferentemente da Igreja, a nomeação não se passa de uma mera recriação da realidade. Dentro do universo da comunidade, o cargo de papa se trata, somente, de um moderador para organizar os trabalhos dos servidores virtuais que mantém o jogo funcionando.

Ou seja, o "papa" nada mais é do que um "organizador" geral da comunidade. Vale mencionar que o título fictício de Bento VIII é "Pontífice Máximo de todo o Orbe Minecraftiano".

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari