Xolo Maridueña, ator de Cobra Kai, será Portgas D. Ace em 'One Piece'

Outro reforço confirmado é Cole Escola.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Geek
Legenda: A escolha de Maridueña como Portgas D. Ace marca o retorno dele à Netflix.
Foto: Reprodução/YouTube/Divulgação.

A adaptação live-action de "One Piece" ganhou um novo nome ao elenco. Nesta quarta-feira (5), a Netflix anunciou Xolo Maridueña como intérprete do personagem Portgas D. Ace. O ator é conhecido como Miguel Diaz em "Cobra Kai" e por estrelar "Besouro Azul" — 

A escolha marca o retorno de Maridueña à Netflix, onde se tornou uma das estrelas mais populares da plataforma.

Outro reforço confirmado é Cole Escola, vencedor do Tony Award pela peça "Oh, Mary!", que interpretará o excêntrico Bon Clay.

A segunda temporada de "One Piece" está marcada para estrear em 10 de março de 2026. A nova temporada começará a ser gravada ainda neste ano na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O live-action de "One Piece" é uma adaptação do famoso mangá, desenvolvido em parceria com a editora japonesa Shueisha.

 

