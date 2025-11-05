Xolo Maridueña, ator de Cobra Kai, será Portgas D. Ace em 'One Piece'

A adaptação live-action de "One Piece" ganhou um novo nome ao elenco. Nesta quarta-feira (5), a Netflix anunciou Xolo Maridueña como intérprete do personagem Portgas D. Ace. O ator é conhecido como Miguel Diaz em "Cobra Kai" e por estrelar "Besouro Azul" —

A escolha marca o retorno de Maridueña à Netflix, onde se tornou uma das estrelas mais populares da plataforma.

Outro reforço confirmado é Cole Escola, vencedor do Tony Award pela peça "Oh, Mary!", que interpretará o excêntrico Bon Clay.

A segunda temporada de "One Piece" está marcada para estrear em 10 de março de 2026. A nova temporada começará a ser gravada ainda neste ano na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O live-action de "One Piece" é uma adaptação do famoso mangá, desenvolvido em parceria com a editora japonesa Shueisha.