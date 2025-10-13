Streamer transmite o proprio parto ao vivo para mais de 700 mil pessoas

Já imaginou ter o parto compartilhado em tempo real para mais de 700 mil pessoas? Esse foi o caso da streamer Fandy que compartilhou em live o nascimento de sua filha, na plataforma Twitch. Ao todo o parto teve a duração de 8 horas e 34 minutos.

Veja também PontoPoder 'Lei Felca': Alece e CMFor não avançaram com projetos para proteção de crianças e adolescentes É Hit João Gomes chora ao rever professora da infância em show; veja vídeo

Antes de iniciar a live, Fandy publicou na plataforma "ei Twitch, minha bolsa estourou, então acho que vou fazer isso em live. Hora do bebê!". O parto da pequena Luna aconteceu na sala da streamer, com a presença da família, de seus colegas e do público.

A streamer optou por um parto humanizado, com o uso da piscina inflável. O tipo de parto respeita e acolhe as decisões da mãe. Todo o processo foi acompanhado por profissionais da saúde. A transmissão ao vivo repercutiu bastante nas redes sociais e algumas pessoas definiram como "uma loucura" a atitude de Fandy.

Estagiário sob a supervisão da editora Aline Conde*