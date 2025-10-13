Diário do Nordeste
Streamer transmite o proprio parto ao vivo para mais de 700 mil pessoas

Ao todo foram 8 horas e 45 minutos de trabalho de parto.

Escrito por
Gabriel Bezerra gabriel.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 12:31)
Geek
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Já imaginou ter o parto compartilhado em tempo real para mais de 700 mil pessoas? Esse foi o caso da streamer Fandy que compartilhou em live o nascimento de sua filha, na plataforma Twitch. Ao todo o parto teve a duração de 8 horas e 34 minutos.

Antes de iniciar a live, Fandy publicou na plataforma "ei Twitch, minha bolsa estourou, então acho que vou fazer isso em live. Hora do bebê!". O parto da pequena Luna aconteceu na sala da streamer, com a presença da família, de seus colegas e do público.

A streamer optou por um parto humanizado, com o uso da piscina inflável. O tipo de parto respeita e acolhe as decisões da mãe. Todo o processo foi acompanhado por profissionais da saúde. A transmissão ao vivo repercutiu bastante nas redes sociais e algumas pessoas definiram como "uma loucura" a atitude de Fandy.

Estagiário sob a supervisão da editora Aline Conde* 

