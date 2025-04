A Sony anunciou, nessa quarta-feira (9), um reajuste nos preços das três modalidades de assinatura do PlayStation Plus no Brasil. Os aumentos, que entrarão em vigor a partir do próximo dia 16 para novos assinantes, podem ultrapassar 30% em relação aos valores correntes.

Aumento no preço de assinatura do PS Plus no Brasil

Para os assinantes atuais, no entanto, as alterações de preço ocorrerão após 25 de junho, de acordo com a Sony.

Segundo comunicado divulgado em blog oficial, a mudança nos preços foi necessária em razão de "condições do mercado global" e permitirá que a plataforma continue oferecendo jogos de alta qualidade e mais benefícios aos assinantes

"Assim como muitas empresas ao redor do mundo, continuamos sendo impactados pelas condições do mercado global e, com isso, ajustaremos os preços locais do PlayStation Plus. Esse ajuste de preço nos permitirá continuar trazendo jogos de alta qualidade e benefícios adicionais para o seu serviço de assinatura PlayStation Plus", diz a empresa.

Veja novos valores para clientes atuais e novos

A partir de 16 de abril, os preços da assinatura do PlayStation Plus para novos usuários terão os seguintes valores:

Assinatura PlayStation Plus Essential

1 mês: de R$ 34,90 para R$ 43,90 - aumento de 25,7%.

3 meses: de R$ 84,90 para R$ 114,90 - aumento de 35,4%.

12 meses: de R$ 278,90 para R$ 359,90 - aumento de 29%.

Assinatura PlayStation Plus Extra

1 mês: de R$ 59,90 para R$ 65,90 - aumento de 10%.

3 meses: de R$ 139,90 para R$ 186,90 - aumento de 33,6%.

12 meses: de R$ 475,90 para R$ 592,90 - aumento de 24,5%.

Assinatura PlayStation Plus Deluxe

1 mês: de R$ 59,90 para R$ 76,90 - aumento de 28,3%.

3 meses: de R$ 159,90 para R$ 219,90 - aumento de 37,5%.

12 meses: de R$ 538,90 para R$ 691,90 - aumento de 28,3%.

Para quem já é assinante e não fizer alterações no plano os reajustes ocorrem somente a partir de 25 de junho. Veja como ficam:

Assinatura PlayStation Plus Essential

1 mês: de R$ 34,90 para R$ 39,90 - aumento de 14,3%.

3 meses: de R$ 84,90 para R$ 97,90 - aumento de 15,3%

12 meses: de R$ 278,90 para R$ 319,90 - aumento de 14,7%.

Assinatura PlayStation Plus Extra

1 mês: de R$ 52,90 para R$ 59,90 - aumento de 13,2%.

3 meses: de R$ 139,90 para R$ 159,90 - aumento de 14,3%.

12 meses: de R$ 475,90 para R$ 546,90 - aumento de 14,9%.

Assinatura PlayStation Plus Deluxe

1 mês: de R$ 59,90 para R$ 68,90 - aumento de 15%

3 meses: de R$ 159,90 para R$ 183,90 - aumento de 15%.

12 meses: de R$ 538,90 para R$ 619,90 - aumento de 15,3%.

