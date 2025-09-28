Streamer arrecada R$ 166 mil para tratar câncer raro e perde valor durante live
O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o game
O streamer Raivo Plavnieks, de 26 anos, da Letônia, fez uma campanha para arrecadar dinheiro e usar no tratamento de um câncer raro.
Ele conseguiu US$ 31 mil (R$ 166 mil) em bitcoins com a campanha, mas perdeu o dinheiro em um golpe e a reação foi transmitida ao vivo, já que ele estava fazendo uma live no momento.
O golpe teria ocorrido por causa de um jogo malicioso baixado durante a live, após um espectador pedir que ele baixasse e jogasse o título Block Blasters.
Assim que o game foi aberto, o valor arrecadado foi transferido de sua carteira digital.
Internet se mobiliza
Ao verem o desespero do rapaz, que comoveu a internet, outros streamers montaram uma vaquinha online que ultrapassou o valor inicial que Raivo havia arrecadado anteriormente.
Plavnieks possui sarcoma em estágio 4, descoberto após o jovem perceber uma saliência nas costas.
Sem muita expectativa de ter um tratamento ágil na Letônia, o rapaz decidiu buscar tratamento fora do país e foi para a Espanha com o dinheiro das doações.